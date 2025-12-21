प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के असम में दिए घुसपैठियों को लेकर बयान पर रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पलटवार किया है. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर सत्ता में रहने के दौरान असम और पूर्वोत्तर राज्यों की अपेक्षा करने, क्षेत्र की सुरक्षा और पहचान की कीमत पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगाया था.

खरगे ने कहा कि बीजेपी केंद्र और असम में सत्ता में है. उसे विपक्ष पर आरोप लगाने की बजाय अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि असम में तथाकथित डबल इंजन की सरकार चल रही है. फिर भी प्रधानमंत्री कांग्रेस पर दोष क्यों डाल रहे हैं?

'PM विपक्षी पार्टियों पर दोष कैसे लगा सकते हैं'

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, 'वह विपक्षी पार्टियों पर दोष कैसे लगा सकते हैं. उनकी सरकार केंद्र में है. असम में भी उनकी अपनी सरकार है. इसे डबल इंजन सरकार कहा जाता है. अगर वे सुरक्षा देने में विफल रहते हैं, तो वह विपक्षी पार्टियों पर दोष कैसे लगा सकते हैं. क्या हम वहां शासन कर रहे हैं.'

'वे देषद्रोही हैं, हम नहीं'

उन्होंने कहा कि मोदी ने जब भी उनकी सरकार विफल होती है, तो विपक्ष पर आरोप लगाने की आदत बना ली है. जब भी वह विफल होते हैं, सब कुछ विपक्ष पर डाल देते हैं. मैं ऐसे बयान की निंदा करता हूं. वे देशद्रोही हैं, हम नहीं. हम किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं. देश के हित में हम जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन आतंकवादियों या घुसपैठियों या दूसरों का समर्थन नहीं करेंगे. वह सिर्फ दोष लगा रहे हैं, क्योंकि वह उनकी रक्षा करने और उन्हें रोकने में विफल रहे हैं.

असम में रैली के दौरान पीएम ने लगाया था कांग्रेस पर आरोप

इससे पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पब्लिक रैली को संबोधित किया था. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में लेते हुए असम और नॉर्थ ईस्ट को नजरंदाज करने का आरोप लगाया था. कहा था कि घुसपैठियों को इस क्षेत्र में बसने दिया , जिससे इसकी सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को खतरा बना.

पीएम मोदी ने एसआईआर के मुद्दे का जिक्र करते हुए कहा था कि इस कवायद का मकसद घुसपैठियों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से बाहर रखना है. देशद्रोही उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं. घुसपैठ रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त कदम उठा रही है. पीएम मोदी ने दावा किया था कि कांग्रेस के एजेंडे में कभी असम और नॉर्थ ईस्ट का विकास रहा ही नहीं. बीजेपी सरकार अब कांग्रेस की कई दशकों से की गलतियों को सुधार रही है. डबल इंजन सरकार में असम का विकास बिना किसी रुकावट के हो रहा है.