हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘खतरा मोल न लें’, केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के बढ़े मामले, शशि थरूर ने दी चेतावनी

‘खतरा मोल न लें’, केरल में दिमाग खाने वाले अमीबा के बढ़े मामले, शशि थरूर ने दी चेतावनी

Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि मुझे लगता है कि समुद्र का पानी सुरक्षित है. घर का पानी और स्विमिंग पूल में क्लोरीन युक्त पानी भी सुरक्षित है. लेकिन ताजे पानी में तैरना खतरनाक है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 21 Sep 2025 07:55 PM (IST)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने रविवार (21 सितंबर, 2025) को केरल में बढ़ते अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (Amoebic Meningoencephalitis / PAM) के मामलों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने केरल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे फिलहाल ताजे पानी में तैराकी न करें.

केरल में इस साल की शुरुआत से अब तक प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के करीब 69 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है. यह संक्रमण नेगलेरिया फाउलेरी (Naegleria Fowleri) नाम के एक अमीबा से फैलता है, जिसे आमतौर पर ‘ब्रेन-ईटिंग अमीबा’ यानी ‘दिमाग खाने वाला अमीबा’ कहा जाता है. 12 सितंबर तक राज्य में कुल 52 मामले दर्ज किए गए थे.

दुर्भाग्य से ताजे पानी में तैरना खतरनाक है- शशि थरूर

न्यूज एजेंसी एएनआई से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, ‘यह बेहद दुखद स्थिति है. कई लोग ताजे पानी में तैराकी करने के बाद इस घातक वायरस का शिकार हो रहे हैं. यह बेहद खतरनाक लगता है. कुछ डॉक्टर लोगों को सलाह दे रहे हैं कि जब तक कोई और समाधान नहीं मिलता, ताजे पानी में तैरने से बचें. मैं भी यही अपील करता हूं कि किसी तरह का खतरा मत मोल लें और ताजे पानी में मत जाएं.’

हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि कुछ जल स्रोत सुरक्षित हैं, लेकिन अनुपचारित प्राकृतिक जल निकायों में खतरा बना हुआ है. उन्होंने कहा, ‘मेरा मानना है कि यह समस्या कुछ अमीबा के कारण है. मुझे लगता है कि समुद्र का पानी, सॉफ्ट वाटर सुरक्षित है. घर का पानी और स्विमिंग पूल में क्लोरीन युक्त पानी भी सुरक्षित है. लेकिन दुर्भाग्य से ताजे पानी में तैरना खतरनाक है.’

केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने हालात की दी जानकारी

वहीं, इस मामले को लेकर केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने मंगलवार (16 सितंबर, 2025) को यह स्पष्ट किया कि 2025 में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस (PAM) के क्लस्टर मामले नहीं है, हालाकिं, पिछले साल 2024 में एक सामान्य जल स्रोत से जुड़े क्लस्टर पाए गए थे.

उन्होंने इस बात की भी पुष्टि की कि इस साल PAM के अब तक 69 मामले दर्ज किए जा चुके हैं और उनमें से 19 लोगों की मौत हो चुकी है.

यह भी पढे़ंः 'मैं ब्राह्मण जाति का हूं....', आरक्षण पर नितिन गडकरी का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

Published at : 21 Sep 2025 07:55 PM (IST)
Tags :
Kerala CONGRESS SHashi Tharoor Amoebic Meningoencephalitis
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

क्रिकेट
IND vs PAK: बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
क्रिकेट
IND vs PAK: बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
बुमराह IN अर्शदीप OUT, सुपर 4 मैच में भारत की पहले गेंदबाजी, दोनों टीमों ने किए प्लेइंग XI में चौंकाने वाले बदलाव
विश्व
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
ट्रंप के 'वीजा बम' का भारतीयों ने खोज लिया जुगाड़, H-1B के नियमों में बदलाव का ऐसे निकलेगा तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
'खोदा पहाड़ निकली चुहिया', पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर सपा का हमला
बॉलीवुड
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
61 के गोविंदा ने ऐसा क्या किया कि लगने लगे 31 के! सामने आई तस्वीरों में लग रहे एकदम फ्रेश
ऑटो
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
एक नए अवतार में लॉन्च होने जा रही Tata Nexon, जानिए पहले से कितनी बदल जाएगी?
हेल्थ
Male pregnancy Myth: कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
कौन-से पुरुष हो जाते हैं प्रेग्नेंट, कैसे चलता है इनकी प्रेग्नेंसी का पता?
जनरल नॉलेज
Road Accidents India: देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
देश के किस राज्य में सड़क हादसों में सबसे ज्यादा होती हैं मौतें? जानें टॉप-5 राज्यों के नाम
यूटिलिटी
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
दिल्ली में खुले नए हेल्थ सेंटर, जानें कौन-कौन सी बीमारियों का मिलेगा इलाज
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget