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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबृजभूषण सिंह पर विनेश फोगाट का वार, 'देर-सवेर सजा...'

बृजभूषण सिंह पर विनेश फोगाट का वार, 'देर-सवेर सजा...'

जींद में कांग्रेस विधायक विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह पर फिर हमला बोला है. उन्होंने पहलवानों के आंदोलन और महिला खिलाड़ियों से जुड़े मामले पर अपनी बात रखी.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 19 Aug 2026 01:04 PM (IST)
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हरियाणा के जींद से कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को लेकर तीखा बयान दिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि बृजभूषण शरण सिंह को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलने की वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई करना आसान नहीं है.

बता दें कि बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों से जुड़े कथित यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के मामले में बरी हो चुके हैं. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 अगस्त 2026 को उन्हें और पूर्व WFI सहायक सचिव विनोद तोमर को आरोपों से बरी कर दिया था.

ANI को दिए एक इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा, 'बृजभूषण शरण सिंह लंबे समय तक BJP के सांसद रहे हैं और उनके पास काफी पैसा है. आम लोगों के घर ED या CBI नहीं पहुंचती, लेकिन राजनीतिक ताकत और सरकार का सपोर्ट होने से कुछ लोगों को अलग तरह का फायदा मिलता है.'

बिना हथियार के भी उनके सामने खड़े हैं- फोगाट

विनेश फोगाट ने कहा कि उनके पास कोई राजनीतिक या सरकारी ताकत नहीं है, फिर भी वह बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं और बिना हथियार के भी उनके सामने खड़े हैं.

उन्होंने कहा कि महिला पहलवानों से जुड़े मामले में जिन आरोपों को लेकर लड़ाई शुरू हुई थी, उसमें उन्हें उम्मीद है कि बृजभूषण शरण सिंह को देर-सवेर सजा मिलेगी. हालांकि, बृजभूषण शरण सिंह पर लगाए गए आरोपों और उनसे जुड़े कानूनी मामलों में अंतिम फैसला अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही होगा.

बेवजह सड़क पर नहीं बैठेंगे- फोगाट

विनेश फोगाट ने पहलवानों के आंदोलन का बचाव करते हुए कहा कि जिन खिलाड़ियों ने अपनी जिंदगी के करीब 20 साल कुश्ती को दिए हैं, वे किसी छोटे या बेवजह के मुद्दे पर सड़क पर नहीं बैठेंगे. उन्होंने कहा कि पहलवानों की अपनी पहचान और उपलब्धियां हैं. उन्हें राजनीति में आगे बढ़ने के लिए किसी तरह के गलत तरीके अपनाने की जरूरत नहीं है.

बृजभूषण को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहती- फोगाट

कांग्रेस विधायक ने कहा कि वह बृजभूषण शरण सिंह को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहतीं. उन्होंने कहा कि वह उनके बारे में ज्यादा बात करना भी पसंद नहीं करतीं और बृजभूषण अपनी तरफ से जो कहना चाहते हैं, कह सकते हैं. विनेश ने यह भी कहा कि उनका विरोध सिर्फ किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. उनके मुताबिक, इस पूरे मामले के जरिए यह सवाल भी उठता है कि राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और किसी नेता को बचाने के लिए सत्ता का प्रभाव कितना काम करता है.

पहलवानों के आंदोलन से जुड़ा विवाद

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ महिला पहलवानों के आरोपों को लेकर 2023 में दिल्ली के जंतर-मंतर पर बड़ा आंदोलन हुआ था. विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया समेत कई पहलवानों ने इस आंदोलन में हिस्सा लिया था.

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About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
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Published at : 19 Aug 2026 01:04 PM (IST)
Tags :
Wrestler VINESH PHOGAT BrijBhushan Sharan Singh
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