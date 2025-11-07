हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे

'52 सालों तक नहीं फहराया तिरंगा, अंग्रेजों का दिया साथ', RSS पर जमकर बरसे मल्लिकार्जुन खरगे

Mallikarjun Kharge Congress: खरगे ने आरएसएस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि संघ परिवार ने अंग्रेजों का साथ दिया था. उन्होंने इसके बाद देश के संविधान का भी अपमान किया.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 07 Nov 2025 12:06 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे वंदे मातरम् की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जमकर बरसे. उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी निशाना साधा. खरगे ने शुक्रवार (7 नवंबर) को एक्स पर पोस्ट शेयर करके कहा कि आरएसएस ने 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया. खरगे ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस देश के संविधान को बदलना चाहती है.

खरगे ने एक्स पोस्ट के जरिए वंदे मातरम् के लिए कहा, ''1896 से लेकर आज तक, कांग्रेस की हर बैठक, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, चाहे वह महाधिवेशन हो या ब्लॉक स्तरीय बैठक, हमने भारत के लोगों को श्रद्धांजलि स्वरूप गर्व और देशभक्ति के साथ वंदे मातरम् गाया है. कांग्रेस पार्टी अपनी मातृभूमि के शाश्वत गीत, हमारी एकता के आह्वान और भारत की अमर आत्मा की आवाज, वंदे मातरम् में अपने अटूट विश्वास की पुष्टि करती है.''

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने आरएसएस पर लगाए गंभीर आरोप

उन्होंने आरएसएस पर निशाना साधते हुए कहा, ''यह सर्वविदित तथ्य है कि आरएसएस और संघ परिवार ने राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीयों के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ दिया. उन्होंने 52 सालों तक राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया, भारत के संविधान का दुरुपयोग किया. आरएसएस ने बापू और बाबासाहेब अंबेडकर के पुतले जलाए और सरदार पटेल के शब्दों में, गांधीजी की हत्या में भी शामिल रहे.''

 

खरगे ने कहा, ''दूसरी ओर, कांग्रेस पार्टी वंदे मातरम् और जन गण मन, दोनों पर अत्यधिक गर्व करती है. दोनों गीत कांग्रेस की प्रत्येक सभा और आयोजन में श्रद्धा के साथ गाए जाते हैं, जो भारत की एकता और गौरव का प्रतीक हैं.''

Published at : 07 Nov 2025 11:35 AM (IST)
