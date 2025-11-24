कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को दिग्गज बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र के निधन पर शोक जताया है. उन्होंने धर्मेंद्र के निधन को बेहद हृदयविदारक और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति बताया.

राहुल गांधी ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, ‘महान अभिनेता धर्मेंद्र जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है और भारतीय कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. सिनेमा में लगभग सात दशकों के उनके अद्वितीय योगदान को हमेशा सम्मान और मोहब्बत के साथ याद रखा जाएगा.’

pic.twitter.com/a4Wl1JOM3G — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) November 24, 2025

उन्होंने कहा, ‘मैं धर्मेंद्र जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ हैं.’

89 साल की उम्र में दिग्गज अभिनेता का निधन

भारतीय सिनेमा के सबसे पसंदीदा सितारों में से एक धर्मेंद्र फिल्मों में अपनी कॉमिक टाइमिंग, रोमांटिक अंदाज और दमदार एक्शन के लिए काफी ज्यादा जाने जाते थे. लंबे समय से बीमार चल रहे धर्मेंद्र ने सोमवार (24 नवंबर, 2025) को मुंबई में आखिरी सांस ली. वह पिछले एक महीने से काफी ज्यादा बीमार चल रहे थे और अस्पताल में उनका इलाज जारी था. इसके बाद डॉक्टरों ने उन्हें घर भेज दिया, जहां कुछ समय के बाद उनका निधन हो गया.

PM मोदी, राष्ट्रपति मुर्मू समेत कई नेताओं ने धर्मेंद्र के निधन पर जताई संवेदना

हिंदी सिनेमा जगत के ही-मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र के निधन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख प्रकट करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र जी का निधन भारतीय सिनेमा के एक युग का अंत है. वहीं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समेत देश के कई अन्य राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी धर्मेंद्र के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है.

7 दशकों के लंबे फिल्मी करियर में धर्मेंद्र ने 250 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने करीब 7 दशक लंबे अपने फिल्मी करियर में 250 से ज्यादा फिल्मों ने अभिनय किया और हिंदी सिनेमा जगत के सबसे बहुमुखी कलाकारों में से एक के रूप में जाने गए. धर्मेंद्र की सबसे ज्यादा लोकप्रिय फिल्मों में शोले, यमला पगला दीवाना, यमला पगला दीवाना 2, अपने शामिल है.

