EXCLUSIVE: 'बीजेपी 24 घंटे...', PM मोदी संग मुलाकात के बाद अधीर रंजन चौधरी ने ये क्या कह दिया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात और अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की. इस दौरान पीएम मोदी से मुलाकात को लेकर चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री से मुलाकात के कोई राजनीतिक मायने नहीं निकाले जाने चाहिए. पश्चिम बंगाल में अगले साल 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं. ऐसे में सभी सियासी पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं.



कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के निवासी जब दूसरे राज्यों में जाते हैं तो उन पर हिंसा होती है और उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं. इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरी बात बहुत बारीकी से सुनी है.

घुसपैठियों के मामले पर क्या बोले अधीर रंजन चौधरी

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल के दौरे को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि वो घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, मैं सालों से ये सब सुन रहा हूं. घुसपैठ के बारे में अगर ऐसा है तो गृह मंत्री आखिर क्यों कार्रवाई नहीं करते. उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में मतुआ समुदाय के लोगों को हटाया जा रहा है. यह गलत बात है. यह लोग आखिर कहां जाएंगे?

कांग्रेस नेता ने गृह मंत्री से सवाल पूछते हुए कहा कि अमित शाह मतुआ समुदाय के लोगों का समाधान निकालें. अमित शाह ये बताएं कि कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया है और कितने घुसपैठियों को वापस उनके मुल्क भेजा गया है.

बीजेपी खुद भ्रष्टाचार कर रही है- चौधरी

अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी 24 घंटे चुनाव ही लड़ती रहती हैं और इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि अमित शाह भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, जबकि बीजेपी खुद भ्रष्टाचार कर रही है. टीएमसी भी भ्रष्टाचार कर रही है.

