नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कांशीराम के लिए भारत रत्न की मांग की है. इसको लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है. अब इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए उनपर तंज कसा है. राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र की कॉपी भी साझा की है.

गांधी के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने निशाना साधा है, और कांशीराम को अबतक भारत रत्न न देने को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया है. निशिकांत दुबे ने कहा कि खुद के समय भारत रत्न जवाहर लाल नेहरु जी,इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी को, बाप बेटा पंच बरदा यानि भारत रत्न घर में ही. कांशीराम जी का 2006 में निधन हुआ, 2014 तक आप, सांसद, महासचिव, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे. कभी याद नहीं आई?

राहुल गांधी ने प्रधानमंंत्री को लिखे पत्र में क्या मांग की?

इससे पहले राहुल गांधी ने अपने पोस्ट में लिखा था कि भारत सरकार से सामाजिक न्याय के महान योद्धा और बहुजन चेतना के मार्गदर्शक मान्यवर कांशीराम जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग करता हूं. यह सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान कांशीराम जी के साथ उस पूरे आंदोलन को श्रद्धांजलि होगी जिसने करोड़ों बहुजनों को हक़, हिस्सेदारी और आत्मसम्मान की राह दिखाई. इस पोस्ट में राहुल गांधी ने PMO इंडिया के ऑफिशियल हैंडल को भी टैग किया है.

इसके अलावा राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा है कि हमारा संविधान हर भारतीय को समानता, गरिमा और भागीदारी का वादा करता है. कांशीराम जी ने अपना जीवन समाज के निचले पायदान पर खड़े लोगों के लिए समर्पित किया. कई सालों से बुद्धिजीवी, नेता और सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें भारत रत्न से सम्मानित करने की मांग उठाते रहे हैं. उनकी यह मांग लगातार और गहरी भावना के साथ उठती रही है.

कौन थे कांशीराम?

कांशीराम एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे. उन्होंने भारतीय वर्ण व्यवस्था में बहुजनों के राजनीतिक एकीकरण और उत्थान के लिए काम किया था. इसके अंत में उन्होंने दलित शोषित संघर्ष समिति, 1971 में अखिल भारतीय पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदायों कर्मचारी महासंघ और 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की थी.

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