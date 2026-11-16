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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियागोवा विधानसभा चुनाव: BJP के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा दांव, GFP के साथ चल रही बात

गोवा विधानसभा चुनाव: BJP के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा दांव, GFP के साथ चल रही बात

कांग्रेस ने गोवा विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बड़ा दांव चला है. कांग्रेस गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 16 Nov 2026 02:58 PM (IST)
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गोवा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा के खिलाफ बड़ा दांव चला है. वह गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है. हालांकि अभी तक दोनों के बीच पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है, लेकिन जल्द ही इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आ सकती है.

दरअसल कांग्रेस और जीएफपी ने हाल ही में एक मीटिंग की है. इस बैठक में AICC के गोवा डेस्क प्रभारी माणिकराव ठाकरे और जीएफपी अध्यक्ष विजय सरदेसाई शामिल हुए. इस बैठक में सीटों के बंटवारे और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई. कांग्रेस और जीएफपी कितनी सीटों पर लड़ेंगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है. कायस लगाया जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर अपडेट देंगी.

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पिछले विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ी थीं कांग्रेस-जीएफपी

कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा था. हालांकि दोनों को निराशा हाथ लगी थी. गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं. जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और फिर सरकार भी बनाई. बीजेपी 2022 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबर कर सामने आई थी.  

भाजपा ने भी खेला बड़ा दांव

भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर की पार्टी में वापसी कराई है. पारसेकर अपने समर्थकों और कई कार्यकर्ताओं के साथ दोबारा भाजपा में शामिल हो गए. पणजी स्थित अटल भवन में आयोजित कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामू (दामोदर) जी. नाईक, विश्वजीत राणे, अनिल के. एंटनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया.

यह भी पढ़ें : 'भारत को ज्ञान मत दो', वोट चोरी वाले बयान पर मेलोनी की करीबी ने फिलिबेक को फटकारा

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 16 Nov 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Congress Rahul Gandhi BJP Elections 2027 Goa Election 2027 Goa Assembly Election 2027
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