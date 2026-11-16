गोवा विधानसभा चुनाव: BJP के खिलाफ कांग्रेस का बड़ा दांव, GFP के साथ चल रही बात

गोवा के आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ-साथ कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू कर दी है. कांग्रेस ने चुनाव से ठीक पहले भाजपा के खिलाफ बड़ा दांव चला है. वह गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर चर्चा कर रही है. हालांकि अभी तक दोनों के बीच पूरी तरह से सहमति नहीं बनी है, लेकिन जल्द ही इसको लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आ सकती है.

दरअसल कांग्रेस और जीएफपी ने हाल ही में एक मीटिंग की है. इस बैठक में AICC के गोवा डेस्क प्रभारी माणिकराव ठाकरे और जीएफपी अध्यक्ष विजय सरदेसाई शामिल हुए. इस बैठक में सीटों के बंटवारे और राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई. कांग्रेस और जीएफपी कितनी सीटों पर लड़ेंगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल सकी है. कायस लगाया जा रहा है कि जल्द ही दोनों पार्टियां सीटों के बंटवारे पर अपडेट देंगी.

पिछले विधानसभा चुनाव में भी साथ लड़ी थीं कांग्रेस-जीएफपी

कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने पिछला विधानसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा था. हालांकि दोनों को निराशा हाथ लगी थी. गठबंधन को 12 सीटें मिली थीं. जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी और फिर सरकार भी बनाई. बीजेपी 2022 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उबर कर सामने आई थी.

भाजपा ने भी खेला बड़ा दांव

भाजपा ने गोवा विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए पूर्व मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पारसेकर की पार्टी में वापसी कराई है. पारसेकर अपने समर्थकों और कई कार्यकर्ताओं के साथ दोबारा भाजपा में शामिल हो गए. पणजी स्थित अटल भवन में आयोजित कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, भाजपा गोवा प्रदेश अध्यक्ष दामू (दामोदर) जी. नाईक, विश्वजीत राणे, अनिल के. एंटनी समेत कई वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उनका स्वागत किया गया.

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