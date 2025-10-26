हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'PM मोदी की गले लगाने की कूटनीति कुआलालंपुर में नहीं दिखी', कांग्रेस ने किया कटाक्ष

'PM मोदी की गले लगाने की कूटनीति कुआलालंपुर में नहीं दिखी', कांग्रेस ने किया कटाक्ष

कांग्रेस ने रविवार को ट्रंप की ओर से भारत के रूसी तेल आयात कटौती को लेकर किए गए दावे पर आपत्ति जताई और पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम की गले लगाने की कूटनीति कुआलालंपुर में नहीं दिखी.

By : पीटीआई- भाषा | Edited By: Aryan Seth | Updated at : 26 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Preferred Sources

भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद में कटौती करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फिर से दावा करने को लेकर कांग्रेस ने रविवार (25 अक्टूबर, 2025) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रधानमंत्री की गले लगाने की कूटनीति कुआलालंपुर में नहीं दिखी.

विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने यह कटाक्ष ऐसे समय किया है, जब ट्रंप ने आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया जाते समय संवाददाताओं से कहा कि भारत रूसी तेल की खरीद में पूरी तरह कटौती कर रहा है.

कांग्रेस ने ट्रंप के बयान को लेकर PM मोदी को घेरा

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, 'बीती रात, एयर फोर्स वन में कुआलालंपुर जाते समय, राष्ट्रपति ट्रंप ने कम से कम छठी बार यह दावा दोहराया कि भारत रूस से तेल के आयात में कटौती कर रहा है. इस बार उन्होंने कहा है कि भारत रूस से तेल के आयात को पूरी तरह शून्य कर देगा.'

रमेश ने प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा, ‘इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पीएम मोदी की ‘हग्लोमैसी’ (गले लगाने की कूटनीति) आज कुआलालंपुर में नहीं दिखी.’ रमेश ने ट्रंप की पत्रकारों के साथ बातचीत का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया, जिसमें उन्होंने भारत की ओर से रूसी तेल आयात में कटौती करने के अपने दावे को दोहराया.

PM मोदी के मलेशिया यात्रा रद्द को लेकर कांग्रेस का हमला

रविवार से शुरू हुए आसियान शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री मोदी के मलेशिया की यात्रा नहीं करने और इसमें डिजिटल तरीके से भाग लेने का विकल्प चुनने के बाद, कांग्रेस ने गुरुवार को दावा किया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए मलेशिया नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सामना नहीं करना चाहते.

रमेश ने पिछले सप्ताह कहा था, ‘सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ में संदेश पोस्ट करना एक बात है, लेकिन उस व्यक्ति के साथ आमने-सामने होना दूसरी बात है, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर रोकने का दावा 53 बार किया है और पांच बार यह कहा है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद करने का वादा किया है. यह उनके लिए काफी जोखिम भरा है.'

रूसी तेल आयात पर ट्रंप का भारत को लेकर दावा

मलेशिया ने शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप के साथ-साथ दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन (आसियान) के कई वार्ता साझेदार देशों के नेताओं को भी आमंत्रित किया है. ट्रंप ने अपना दावा दोहराया है कि भारत रूस से तेल खरीदना 'बंद' करने पर सहमत हो गया है और साल के अंत तक उसे 'लगभग शून्य' पर ला देगा.

हालांकि, उन्होंने कहा कि यह एक प्रक्रिया है और इसमें कुछ समय लगेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि वह चीन को भी ऐसा करने के लिए राजी करने की कोशिश करेंगे. चीन और भारत रूसी कच्चे तेल के दो सबसे बड़े खरीदार हैं.

ये भी पढ़ें:- 1965 की तरह सर क्रीक में युद्ध छेड़ने की फिराक में पाकिस्तान? PAK नेवी चीफ ने की ये 3 बोट तैनात

Published at : 26 Oct 2025 07:14 PM (IST)
Tags :
Jairam Ramesh Donald Trump PM Modi Russia Oil Import CONGRESS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
Advertisement

वीडियोज

LIC ने तोड़ी चुप्पी: Adani में निवेश पर Washington Post Report को करारा जवाब!| Paisa Live
Sensex 85,000 पर! Share Market चमका — Investors के लिए बड़ा हफ्ता | Paisa Live
Rajasthan में मिला ₹2.5 लाख करोड़ सोने का खजाना| Paisa Live
Bollywood News: देखिए फिल्मी जगत से जुड़ी बड़ी खबरें
Apurva Agnihotri करेंगे टीवी कमबैक,Parth Samthaan और Rishita Kothari के साथ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
न तेजस्वी, न नीतीश... बिहार चुनाव में इस पार्टी की हो सकती है ‘बम-बम’, हुआ बड़ा खुलासा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
रामपुर: 'सभी मुस्लिम बहुल सीटों पर जीतेंगे', 2027 चुनाव को लेकर अनुप्रिया पटेल की पार्टी का दावा
क्रिकेट
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
बुमराह-चक्रवर्ती IN, 8 खिलाड़ी बाहर; ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 में ऐसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन!
विश्व
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बांग्लादेश के नक्शे में दिखे भारत के राज्य, मोहम्मद यूनुस ने पार की हदें, PAK जनरल को तोहफे में दी तस्वीर
बॉलीवुड
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन की 10 तस्वीरें, 50 की उम्र में भी ढाती हैं कहर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
उत्तराखंड में बाहरी राज्यों के वाहनों से वसूला जाएगा ग्रीन टैक्स, दिसंबर से होगी शुरुआत
जनरल नॉलेज
Bihar Elections: EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
EVM में किस प्रत्याशी का नाम कहां होगा, यह कैसे होता है तय?
शिक्षा
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
UGC ने फर्जी यूनिवर्सिटीज पर कसा शिकंजा, कहीं आपका कॉलेज भी इस लिस्ट में शामिल तो नहीं
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget