हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'कुछ तो गड़बड़ है', कांग्रेस नेता अजय राय ने ऑपरेशन सिंदूर पर उठाए सवाल, बीजेपी बोली- कोलंबिया से ऑर्डर...

Operation Sindoor: कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि बार-बार ऑपरेशन सिंदूर पर सफाई देना दर्शाता है कि कुछ गंभीर चल रहा है और प्रधानमंत्री को देश के लोगों के सामने सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 03 Oct 2025 07:10 PM (IST)
Preferred Sources

कांग्रेस नेता ने शुक्रवार (3 अक्तूबर 2025) को ऑपरेशन सिंदूर पर शक जाहिर करते हुए कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ है. कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा कि सीडीएस कुछ कहते हैं, सेना प्रमुख कुछ और कहते हैं इससे साफ पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है. इस पर बीजेपी प्रवक्ता टॉम वडक्कन ने कहा कि कांग्रेस भारतीय सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रही है.

ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता ने उठाए सवाल

एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर खुलासा किया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 4 से 5 फाइटर जेट मार गिराए. इसके बाद उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, "बार-बार ऑपरेशन सिंदूर पर सफाई देना इससे साबित होता है कि कुछ गड़बड़ तो है. इनके तमाम आला अधिकारी भी अलग बयान देते हैं. यह दर्शाता है कि कुछ गंभीर चल रहा है और प्रधानमंत्री को देश के लोगों के सामने सब कुछ स्पष्ट कर देना चाहिए."

सेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान संयम दिखाया था, लेकिन यदि इस्लामाबाद सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना जारी रखता है तो अगली बार ऐसा नहीं किया जाएगा.

बीजेपी का कांग्रेस पर पलटवार

कांग्रेस नेता अजय राय ने कहा, "देश के सैनिक का हर कोई सम्मान करता है क्योंकि वे अपनी जान जोखिम में डालकर देश की सेवा करते हैं. वह भारत माता की सेवा करते हैं." इस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता टॉम वडक्कन ने कहा कि वे कोलंबिया से आदेश लेकर बोल रहे हैं, जहां के दौरे पर फिलहाल कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हैं.

टॉम वडक्कन ने कहा, "सभी सैन्य प्रमुख (ऑपरेशन सिंदूर पर) एकमत हैं. वे (कांग्रेस) क्या जानकारी चाहते हैं? वे कोलंबिया से मिले निर्देशों के आधार पर सेना का मनोबल गिराने की कोशिश कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में सबसे सफल अभियानों में से एक था और इसमें इतना भारी नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वह कहां भागे."

Published at : 03 Oct 2025 07:09 PM (IST)
