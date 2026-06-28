'पेपर लीक बन गई मौसमी गतिविधि...', सरकार पर फायर हुए अभिषेक मनु सिंघवी, जानें क्या कुछ कहा

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने देश में बार-बार पेपर लीक होने पर शनिवार (27 जून) को सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने महाराष्ट्र TET 2026 पेपर लीक मामले को लेकर जवाबदेही पर सवाल उठाए. न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए सिंघवी ने कहा कि आजकल यह (पेपर लीक) एक मौसमी गतिविधि बन गई है.

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हर तीन महीने में हर परीक्षा के साथ ऐसा होता है और कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता. TET 2026 पेपर लीक के लिए महाराष्ट्र के स्थानीय चेयरमैन को जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जबकि महाराष्ट्र के मंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है क्या? उन्होंने आगे कहा कि NEET पेपर लीक के लिए केंद्रीय मंत्री क्यों जिम्मेदार नहीं हैं. बात वही है.

कांग्रेस नेता ने बार-बार होने वाली इन घटनाओं को राजनीतिक जिद और जिम्मेदारी निभाने में नाकामी का सबसे बड़ा उदाहरण बताया है. सिंघवी ने कहा कि लगातार सामने आए ये मामले जिद्दी राजनीति के उदाहरण हैं. उनकी ये टिप्पणी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद (MSCE) द्वारा 28 जून को होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) को प्रश्न-पत्र लीक होने के आरोपों के बाद स्थगित किए जाने के बाद आई है.

3 लोग हिरासत में

भिवंडी पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर छापेमारी कर 3 लोगों को हिरासत में लिया है. अधिकारियों ने बताया कि कई सेट में प्रश्न-पत्र बरामद किए गए और उनकी जांच की गई, जिससे परीक्षा सामग्री के लीक होने की पुष्टि हुई. ठाणे पुलिस ने मामले की जांच के लिए SIT बनाई है. अधिकारियों ने कहा कि इसमें शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

क्या बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे

डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने मास्टरमाइंड के खिलाफ महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत कार्रवाई समेत सख्त कदम उठाने का प्रस्ताव दिया है. शिंदे ने इस घटना को बहुत परेशान करने वाला बताया और भरोसा दिलाया कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है.

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