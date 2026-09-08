हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद: कांग्रेस MP ने संसद मार्ग थाने में की शिकायत

उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण विवाद पर अब कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है. मंगलवार को कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी की रैली के बाद शुद्धिकरण को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

उन्होंने तीन पन्नों का शिकायत पत्र स्टेशन हाउस अफसर को लिखा है. इसमें कहा है कि 8 अगस्त 2026 को श्री मल्लिकार्जुन खरगे, जो SC समुदाय से आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित हुई कांग्रेस की आम सभा में शामिल हुए थे. बैठक के दो दिन बाद 10 अगस्त को श्री राम धर्मार्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष गिरीश चंद्र पांडे और 15 लोगों ने क्रिमिनल कॉन्सप्रेसी में हिस्सा लिया.

#WATCH | Delhi: Several Congress MPs, including Mallu Ravi, Vamsi Gaddam and other leaders, reached Parliament Street Police Station to demand the registration of an FIR in the Haldwani ‘purification’ row. pic.twitter.com/iNvmt4KPz6 — ANI (@ANI) September 8, 2026

पत्र में कहा गया है कि यह संविधान में दिए सामाजिक और भारतीय नागरिकों के दिए जाने वाले अधिकारों का उल्लंघन है. हल्द्वानी में हुए कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण की घटना ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. पत्र में संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है.

Congress MP Mallu Ravi filed a complaint at Delhi's Parliament Street Police Station over the 'purification' of Haldwani's Ramlila Maidan following a Congress rally addressed by party chief Mallikarjun Kharge pic.twitter.com/uHsje7GCwE — IANS (@ians_india) September 8, 2026

राष्ट्रपति को पत्र लिख कर चुके दखल देने की मांग

इससे पहले कांग्रेस सांसद रवि मल्लू ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की थी कि इस मामले में दखल दें. 2 सितंबर 2026 के लिखे अपने पत्र में मल्लू रवि ने कहा कि वे इस घटना को लेकर गहरे दुख, पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ पत्र लिख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कथित तौर पर शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया गया था. यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि खरगे एक सीनियर राजनीतिक नेता हैं, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद संभालते हैं.

रवि ने तर्क देते हुए कहा है कि ऐसी हरकत न सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान है, बल्कि इससे जातिगत भेदभाव और छुआछूत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती है. उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए इस घटना को अनुच्छेद 14,15, और 17 की ओर इशारा किया है. यह कानून के सामने समानता, जाति समेत अन्य आधारों पर भेदभाव पर रोक और छुआछूत को खत्म करने से जुड़े हैं. उन्होंने कहा है कि एक दलित नेता की मौजूदगी के बाद कथित तौर पर की गई शुद्धिकरण की हरकत संवैधानिक मूल्यों और डॉ. बीआर अंबेडकर की सोच के खिलाफ है.

क्या है मामला, जिसपर जारी है विवाद

दरअसल, हलद्वानी में शुद्धिकरण के मामले ने तब तूल पकड़ा था, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 8 अगस्त 2026 के सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद दक्षिणपंथी संगठन की तरफ से किया गया कथित हवन और गंगाजल का छिड़काव का अनुष्ठान था. अनुष्ठान करने वाले संगठन का दावा था कि राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण स्थल की पवित्रता प्रभावित हुई थी. वहां कथित तौर पर आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी. इसे शुद्ध करने के लिए हवन किया गया था.