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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद: कांग्रेस MP ने संसद मार्ग थाने में की शिकायत

हल्द्वानी शुद्धिकरण विवाद: कांग्रेस MP ने संसद मार्ग थाने में की शिकायत

उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण विवाद को लेकर अब कांग्रेस के सांसद मल्लू रवि ने संसद मार्ग थाने में शिकायत की है. उन्होंने तीन पन्नों का शिकायत पत्र पुलिस को सौंपा है.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 08 Sep 2026 05:27 PM (IST)
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उत्तराखंड में हल्द्वानी के रामलीला मैदान में हुए कथित शुद्धिकरण विवाद पर अब कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है. मंगलवार को कांग्रेस सांसद मल्लू रवि ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में आयोजित पार्टी की रैली के बाद शुद्धिकरण को लेकर दिल्ली के संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है.  

उन्होंने तीन पन्नों का शिकायत पत्र स्टेशन हाउस अफसर को लिखा है. इसमें कहा है कि 8 अगस्त 2026 को श्री मल्लिकार्जुन खरगे, जो SC समुदाय से आते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, हल्द्वानी के रामलीला मैदान में आयोजित हुई कांग्रेस की आम सभा में शामिल हुए थे. बैठक के दो दिन बाद 10 अगस्त को श्री राम धर्मार्थ सेवा न्यास के अध्यक्ष गिरीश चंद्र पांडे और 15 लोगों ने क्रिमिनल कॉन्सप्रेसी में हिस्सा लिया.

पत्र में कहा गया है कि यह संविधान में दिए सामाजिक और भारतीय नागरिकों के दिए जाने वाले अधिकारों का उल्लंघन है. हल्द्वानी में हुए कार्यक्रम के बाद मंच के शुद्धिकरण की घटना ने मेरी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है. पत्र में संबंधित लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई है. 

राष्ट्रपति को पत्र लिख कर चुके दखल देने की मांग

इससे पहले कांग्रेस सांसद रवि मल्लू ने सोमवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की थी कि इस मामले में दखल दें. 2 सितंबर 2026 के लिखे अपने पत्र में मल्लू रवि ने कहा कि वे इस घटना को लेकर गहरे दुख, पीड़ा और संवैधानिक जिम्मेदारी की गहरी भावना के साथ पत्र लिख रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कथित तौर पर शुद्धिकरण समारोह आयोजित किया गया था. यह घटना इसलिए भी चिंताजनक है, क्योंकि खरगे एक सीनियर राजनीतिक नेता हैं, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता का संवैधानिक पद संभालते हैं. 

रवि ने तर्क देते हुए कहा है कि ऐसी हरकत न सिर्फ किसी व्यक्ति का अपमान है, बल्कि इससे जातिगत भेदभाव और छुआछूत को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती है. उन्होंने संविधान का जिक्र करते हुए इस घटना को अनुच्छेद 14,15, और 17 की ओर इशारा किया है. यह कानून के सामने समानता, जाति समेत अन्य आधारों पर भेदभाव पर रोक और छुआछूत को खत्म करने से जुड़े हैं. उन्होंने कहा है कि एक दलित नेता की मौजूदगी के बाद कथित तौर पर की गई शुद्धिकरण की हरकत संवैधानिक मूल्यों और डॉ. बीआर अंबेडकर की सोच के खिलाफ है. 

क्या है मामला, जिसपर जारी है विवाद

दरअसल, हलद्वानी में शुद्धिकरण के मामले ने तब तूल पकड़ा था, जब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के 8 अगस्त 2026 के सार्वजनिक कार्यक्रम के बाद दक्षिणपंथी संगठन की तरफ से किया गया कथित हवन और गंगाजल का छिड़काव का अनुष्ठान था. अनुष्ठान करने वाले संगठन का दावा था कि राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण स्थल की पवित्रता प्रभावित हुई थी. वहां कथित तौर पर आपत्तिजनक नारेबाजी हुई थी. इसे शुद्ध करने के लिए हवन किया गया था. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 08 Sep 2026 05:27 PM (IST)
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