कपिल शर्मा को धमकी देकर मांगे एक करोड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हवाला देने वाला शख्स गिरफ्तार

मुंबई अपराध शाखा ने गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के नाम पर हास्य कलाकार कपिल शर्मा को धमकाने और एक करोड़ रुपये मांगने के आरोप में पश्चिम बंगाल के एक निवासी को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने शनिवार (27 सितंबर, 2025) को यह जानकारी दी.

पुलिस ने बताया कि दिलीप चौधरी ने कथित तौर पर 22 और 23 सितंबर को शर्मा के निजी सहायक को फोन किया और पैसे की मांग करते हुए दावा किया कि उसके लॉरेंस बिश्नोई गिरोह और गोदारा व बराड़ जैसे गैंगस्टर से संबंध हैं. एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने शर्मा के सहायक को धमकी भरे वीडियो संदेश भी भेजे.

आरोपी को पश्चिम बंगाल से पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई अपराध शाखा की एक टीम ने चौधरी के ठिकाने का पता लगाया और शुक्रवार (26 सितंबर, 2025) को पश्चिम बंगाल जाकर उसे गिरफ्तार कर लिया. अधिकारी ने बताया कि चौधरी को एक अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 30 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया.

कलाकार कपिल शर्मा को जब धमकी भरे मैसेज मिले तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी. मुंबई क्राइम ब्रांच आरोपी को पकड़कर मुंबई ले आई. अब पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या आरोपी का गैंगस्टर के साथ कोई सीधा संबंध है या सिर्फ उनके एक्टर से पैसे ऐंठने के लिए यह पैतरा आजमाया था.

कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर हमला

बता दें कि इससे पहले शर्मा के कनाडा स्थित कैप्स कैफे पर एक महीने के भीतर दूसरी बार फायरिंग की घटना ने सनसनी फैला दी थी. 7 अगस्त को हुई इस फायरिंग की जिम्मेदारी गोल्डी ढिल्लों और लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है.

सोशल मीडिया पर वायरल एक पोस्ट के अनुसार, कपिल शर्मा को पहले कॉल किया गया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया. इसके बाद कैफे पर हमला किया गया और चेतावनी दी गई कि अगर अब भी नहीं माना गया तो अगली कार्रवाई मुंबई में होगी. इस धमकी ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ा दी थी.

