कोयंबटूर गैंगरेप: पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद 3 आरोपियों को पकड़ा, पैर में मारी गोली

कोयंबटूर गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है. पुलिस ने हाफ एनकाउंटर के बाद आरोपी थवसी, कार्तिक और कालीस्वरन को मंगलवार तड़के (4 नवंबर) गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों के पैरों में गोली लगी है, इसलिए उन्हें अस्पताल ले जाया गया है.

गैंगरेप की घटना के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए 7 विशेष टीमों का गठन किया था. पीड़िता के दोस्त की कार से कुछ दूरी पर एक बाइक मिली थी. इसी बाइक से आरोपी वहां आए थे. पीड़िता को दोस्त की कार के पास से ही उसे किडनैप किया गया था. बाइक और CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपियों की पहचान की.

एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल

लोकल इंटेलिजेंस से पुलिस को सूचना मिली थी कि तीनों आरोपी कोयंबटूर के उपनगर वेल्लईकणर इलाके में छुपे हुए हैं, जैसे ही पुलिस की स्पेशल टीम वहां पहुंची तो तीनों आरोपियों ने धारदार हथियार से पुलिस टीम पर हमला बोल दिया. पुलिस कांस्टेबल चंद्रशेखर इस हमले में घायल हो गए. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें तीनों के पैर में गोली लगी और उनका हाफ एनकाउंटर कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने देर रात आरोपियों को कोयंबटूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया है. पुलिस के मुताबिक आरोपियों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड भी है.

पूरा मामला

तमिलनाडु के कोयंबटूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास रविवार देर रात 20 वर्षीय छात्रा का 3 लोगों ने रेप किया. जानकारी के मुताबिक आरोपियों ने पहले छात्रा के बॉयफ्रेंड पर हमला किया. उसे गंभीर हालत में मौके पर छोड़ दिया और छात्रा को खींचकर साथ ले गए. यह पूरी घटना एयरपोर्ट के पास एक सुनसान इलाके में हुई. घटना के आस-पास कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था.

पुलिस के अनुसार पीड़िता रविवार शाम करीब 4:30 बजे अपने बॉयफ्रेंड के साथ हॉस्टल से घूमने निकली थी. दोनों कथित तौर पर पिछले पांच सालों से रिलेशनशिप में थे. उन्होंने बाहर खाना खाया और फिर वो कार चलाकर एयरपोर्ट के पास पहुंचे. पुलिस ने बताया कि रात करीब 11 बजे तीन लोग उनकी गाड़ी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया.

