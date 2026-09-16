भारी भीड़ देखकर डरी लंदन पुलिस, सीएम थलापति विजय का इवेंट कैंसिल

तमिलनाडु के सीएम विजय लंदन गए हुए हैं. विजय ने चार दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान में करीब 12,300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों की जानकारी दी है. विजय ने लंदन में लोगों से मिलने के लिए प्लान किया था. मंगलवार को लंदन की मशहूर इमारत 'शार्ड' के पास सीएम विजय का एक तय सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. पुलिस ने भीड़ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जिससे सैकड़ों समर्थक निराश हो गए.

लोग हो गए थे इकट्ठा

ब्रिटेन के दौरे पर आए विजय की झलक पाने की उम्मीद में फैंस यूके की सबसे ऊंची इमारत 'द शार्ड' के बाहर जमा हुए थे. बताया जा रहा है कि कई लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे, तभी आयोजकों ने घोषणा की कि इवेंट नहीं होगा.

फैंस हुए निराश

लाउडस्पीकर से भीड़ को संबोधित करते हुए, विजय की टीम के एक सदस्य ने बताया कि सुरक्षा कारणों से जरूरी मंजूरी न मिल पाने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. इस घोषणा से समर्थकों को निराशा हुई, जिनमें से कुछ लोग दूर-दूर से आए थे और दिन का काफी समय वेन्यू के बाहर बिताया था.

PTI के अनुसार, शो रद्द होने के बाद एक फैन ने कहा, "मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन ये सभी लोग इंतजार कर रहे थे. तमिलनाडु में जैसी भीड़ दिखती है, वैसी भीड़ यहां नहीं है." विजय अभी यूनाइटेड किंगडम में हैं और तमिलनाडु सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. वे निवेश लाने के मिशन पर हैं, जिसका मकसद राज्य में ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित करना है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे लगभग 12,300 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश आएगा. अधिकारियों ने कहा कि इन समझौतों से एशिया में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनने की तमिलनाडु की कोशिश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इनसे 9,400 से ज्यादा अच्छी वैल्यू वाली नौकरियां पैदा हो सकती हैं. उम्मीद है कि विजय अपनी यूके यात्रा पूरी करके बुधवार को भारत लौट आएंगे.

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