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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभारी भीड़ देखकर डरी लंदन पुलिस, सीएम थलापति विजय का इवेंट कैंसिल

भारी भीड़ देखकर डरी लंदन पुलिस, सीएम थलापति विजय का इवेंट कैंसिल

ब्रिटेन के दौरे पर गए तमिलनाडु के सीएम विजय से मिलने के लिए फैंस द शार्ड के बाहर जमा हुए थे. भीड़ देखते हुए सुरक्षा कारणों की वजह से उनका कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 16 Sep 2026 07:10 AM (IST)
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तमिलनाडु के सीएम विजय लंदन गए हुए हैं. विजय ने चार दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के दौरान में करीब 12,300 करोड़ रुपये के निवेश के प्रस्तावों की जानकारी दी है. विजय ने लंदन में लोगों से मिलने के लिए प्लान किया था. मंगलवार को लंदन की मशहूर इमारत 'शार्ड' के पास सीएम विजय का एक तय सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिया गया. पुलिस ने भीड़ की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी, जिससे सैकड़ों समर्थक निराश हो गए.

लोग हो गए थे इकट्ठा
ब्रिटेन के दौरे पर आए विजय की झलक पाने की उम्मीद में फैंस यूके की सबसे ऊंची इमारत 'द शार्ड' के बाहर जमा हुए थे. बताया जा रहा है कि कई लोग घंटों से इंतजार कर रहे थे, तभी आयोजकों ने घोषणा की कि इवेंट नहीं होगा.

फैंस हुए निराश
लाउडस्पीकर से भीड़ को संबोधित करते हुए, विजय की टीम के एक सदस्य ने बताया कि सुरक्षा कारणों से जरूरी मंजूरी न मिल पाने के कारण कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है. इस घोषणा से समर्थकों को निराशा हुई, जिनमें से कुछ लोग दूर-दूर से आए थे और दिन का काफी समय वेन्यू के बाहर बिताया था.

PTI के अनुसार, शो रद्द होने के बाद एक फैन ने कहा, "मुझे लगता है कि यह ठीक है, लेकिन ये सभी लोग इंतजार कर रहे थे. तमिलनाडु में जैसी भीड़ दिखती है, वैसी भीड़ यहां नहीं है." विजय अभी यूनाइटेड किंगडम में हैं और तमिलनाडु सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं. वे निवेश लाने के मिशन पर हैं, जिसका मकसद राज्य में ग्लोबल निवेशकों को आकर्षित करना है.

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रतिनिधिमंडल ने अपनी यात्रा के दौरान कई समझौता ज्ञापनों (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनसे लगभग 12,300 करोड़ रुपये का प्रस्तावित निवेश आएगा. अधिकारियों ने कहा कि इन समझौतों से एशिया में एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी का बड़ा हब बनने की तमिलनाडु की कोशिश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और इनसे 9,400 से ज्यादा अच्छी वैल्यू वाली नौकरियां पैदा हो सकती हैं. उम्मीद है कि विजय अपनी यूके यात्रा पूरी करके बुधवार को भारत लौट आएंगे.

ये भी पढ़ें: हावड़ा के होटल में CBI का ट्रैप, RDSO के दो अधिकारी रिश्वत लेते धराए, 4 गिरफ्तार

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 16 Sep 2026 07:05 AM (IST)
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