प्रिंसिपल को 27 बार गोदा चाकू, 'बाबू' शब्द ने कातिल छात्र तक पहुंचाया

नलगोंडा जिले में प्राइवेट स्कूल की प्रिंसिपल रूपा रेड्डी की उनके घर पर हत्या के एक हफ़्ते से ज़्यादा समय बाद, पुलिस ने उसी स्कूल के 10वीं क्लास के दो छात्रों को पकड़ा है. आरोप है कि उन्होंने रूपा की हत्या तब की जब उन्होंने उनमें से एक को घर में चोरी करते हुए पकड़ लिया था.

27 बार मारा चाकू

35 साल की रूपा 11 अगस्त को घर में अकेली थीं, तभी उनकी लाश मिली. पुलिस ने बताया कि उन्हें 27 बार चाकू मारा गया था. जांच में तब अहम सुराग मिला जब उन्होंने अपनी आंटी से आखिरी बार फोन पर बात की. फोन बंद होने से ठीक पहले उन्होंने "बाबू" शब्द कहा था, जिससे जांच करने वालों को शक हुआ कि इसमें स्कूल के छात्रों का हाथ हो सकता है.

पुलिस के मुताबिक, जांच में तेज़ी तब आई जब पता चला कि हत्या के बाद दोनों नाबालिग लड़के बेहिसाब पैसे खर्च कर रहे थे और दोस्तों के साथ पार्टियां कर रहे थे. उन्हें बुधवार सुबह हिरासत में लिया गया. पुलिस ने एक नाबालिग के पास से 1.51 लाख रुपये नकद और एक आईफोन बरामद किया.

नलगोंडा के एसपी शरत चंद्र पवार ने बताया कि हालांकि लड़के ने शुरू में कहा था कि पैसे उसके माता-पिता ने दिए थे, लेकिन कैश की फॉरेंसिक जांच में इंसानी खून के निशान मिले. जांचकर्ताओं को यह भी पता चला कि हत्या से करीब 15 दिन पहले रूपा की नजर उस नाबालिग पर पड़ी थी, जब वह बैग में मोबाइल फ़ोन और कैश के साथ पकड़ा गया था. उसे डांट-फटकार लगाई गई थी और हॉस्टल से निकाल दिया गया था.

पांच दिन पहले बनाई थी योजना

पुलिस को शक है कि इसी घटना की वजह से नाबालिग ने रूपा के घर को निशाना बनाया होगा. उसका मानना था कि 11 अगस्त को रूपा के घर पर काफी कैश होगा क्योंकि उस दिन स्कूल में फीस जमा हो रही थी. हत्या की कथित योजना वारदात से करीब पांच दिन पहले बनाई गई थी; दोनों ने पकड़े जाने से बचने के लिए दस्ताने और चाकू का इंतज़ाम किया और इलाके की रेकी की, जिसमें सीसीटीवी लोकेशन की जानकारी भी शामिल थी.

हत्या वाले दिन, एक लड़का कंपाउंड की दीवार फांदकर घर के अंदर गया, जबकि दूसरा बाहर इंतजार करता रहा. इस डर से कि रूपा उसे पहचान लेंगी और चोरी की शिकायत कर देंगी. नाबालिग ने उन पर हमला किया और 27 बार चाकू मारा, फिर करीब 2.5 लाख रुपये नकद लेकर भाग गया. पुलिस ने बताया कि बाद में नाबालिग ने सबूत मिटाने के लिए अपने पहने हुए कपड़े एक नाले में फेंक दिए.

SP ने कहा कि दोनों को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया है और उन्हें जुवेनाइल होम भेजने की प्रक्रिया चल रही है. पुलिस ने पहले हत्या के सिलसिले में रूपा के पति से पूछताछ की थी, लेकिन जांच में आखिरकार छात्रों की भूमिका सामने आई. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और आगे की फोरेंसिक जांच का इंतज़ार है. पुलिस ने कथित चोरी और डांट-फटकार के अलावा घटना के पीछे के असली मकसद का खुलासा नहीं किया है और कहा है कि जांच अभी जारी है.

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