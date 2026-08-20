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शिलॉंग में बाइक रैली में हिंसा, स्वामी विवेकानंद और नेताजी की मूर्तियां तोड़ीं
शिलॉन्ग में खासी स्टूडेंट्स यूनियन (KSU) की बाइक रैली के दौरान हिंसा की खबर आई है. इस दौरान उपद्रवियों ने स्वामी विवेकानंद और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्तियों में तोड़फोड़ की और कम से कम दो सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
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