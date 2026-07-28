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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCJP के आगे फिर झुकी सरकार? सौरव दास का FIR वापस लेने पर बड़ा दावा

CJP के आगे फिर झुकी सरकार? सौरव दास का FIR वापस लेने पर बड़ा दावा

Saurav Das CJP: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ लोग मिलने आए थे.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 28 Jul 2026 08:10 AM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ लोग मिलने आए थे.

सौरव दास ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद, सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की. यह बैठक 2-3 घंटे तक चली. उन्होंने बिहार और असम की उन नोटिफिकेशन की कॉपी शेयर कीं, जिनमें FIR वापस लेने, भविष्य में कोई कार्रवाई न करने और हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा करने की गारंटी दी गई है.'

सौरभ ने कहा, 'उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य भाजपा/एनडीए शासित राज्यों द्वारा भी कल तक ऐसी ही गारंटी-नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है. किसी भी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं!'

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यह भी पढ़ें : स्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
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Published at : 28 Jul 2026 08:01 AM (IST)
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