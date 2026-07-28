CJP के आगे फिर झुकी सरकार? सौरव दास का FIR वापस लेने पर बड़ा दावा
Saurav Das CJP: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ लोग मिलने आए थे.
कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरव दास ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की ओर से कुछ लोग मिलने आए थे.
सौरव दास ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ घंटों बाद, सरकार के प्रतिनिधियों ने हमसे मुलाकात की. यह बैठक 2-3 घंटे तक चली. उन्होंने बिहार और असम की उन नोटिफिकेशन की कॉपी शेयर कीं, जिनमें FIR वापस लेने, भविष्य में कोई कार्रवाई न करने और हिरासत में लिए गए और गिरफ्तार किए गए सभी लोगों को रिहा करने की गारंटी दी गई है.'
#Important: 1 AM update.— Saurav Das (@SauravDassss) July 27, 2026
Hours after our press conference, Government’s representatives met us. The meeting lasted for 2-3 hours. They shared copies of the Bihar and Assam notifications guaranteeing FIR withdrawals, no action in future, and release of all detainees and… pic.twitter.com/G7WcHHcfAs
सौरभ ने कहा, 'उन्होंने केंद्र सरकार और अन्य भाजपा/एनडीए शासित राज्यों द्वारा भी कल तक ऐसी ही गारंटी-नोटिफिकेशन जारी करने को कहा है. किसी भी प्रदर्शनकारी को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा. हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं!'
अपडेट जारी है...
यह भी पढ़ें : स्कूल नहीं गए पर संविधान का पूरा पता, CJP प्रदर्शन में वायरल इरफान कौन?