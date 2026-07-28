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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाGen-Z गुरमेहर कौर लड़ेंगी प्रदर्शकारियों की जंग, जानें कौन हैं, कांग्रेस ने खेला दांव

Gen-Z गुरमेहर कौर लड़ेंगी प्रदर्शकारियों की जंग, जानें कौन हैं, कांग्रेस ने खेला दांव

NEET-UG पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन में शामिल युवाओं के लिए कांग्रेस ने कानूनी हेल्पलाइन शुरू की है. इस अभियान के लिए कांग्रेस ने गुरमेहर कौर को चुना है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 28 Jul 2026 07:56 AM (IST)
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NEET-UG पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण जिन युवाओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, उन छात्रों के लिए कांग्रेस ने कानूनी सहायता हेल्पलाइन की घोषणा की है. इसकी जानकारी एक्टिविस्ट गुरमेहर कौर ने दी है.

कांग्रेस ने सोमवार (27 जुलाई 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "हम छात्रों पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. बातचीत के दौरान मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी." गुरमेहर कौर ने कहा, "आज, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की एक लंबी सूची है." 

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ और बिहार की रहने वाली यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी रिचा सिंह भी मौजूद थीं. उन्होंने भी इस मौके पर अपनी बात रखी. बाद में शाम को बिहार की बीजेपी सरकार ने घोषणा की कि वह ऐसे सभी मामले वापस ले रही है और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा कर रही है. 

कांग्रेस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर
विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. इसे मुद्दे को कांग्रेस ने संसद में भी उठाने की कोशिश की थी. कांग्रेस ने ‘छात्रों की गूंज’ (CKG) लीगल SOS हेल्पलाइन 98118-67474 नंबर के जरिए अपना समर्थन देने की घोषणा की.

कौन हैं गुरमेहर कौर
कांग्रेस ने इस घोषणा के लिए 29 साल की गुरमेहर कौर को चुना. पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें प्रमुखता से टैग किया गया. दरअसल पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों को Gen-Z के गुस्से से बढ़ावा मिला और इनमें शहरी वर्ग और युवा महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. गुरमेहर भी इसी वर्ग से आती हैं. उनका जन्म 1990 के दशक के आखिर में हुआ था, वे पंजाब और दूसरी जगहों के छोटे कस्बों में एक फौजी परिवार में पली-बढ़ीं. उन्होंने दिल्ली व यूके में पढ़ाई की है.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह एबीपी लाइव में कार्यरत हैं. वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख़बरों की कवरेज की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 1 दशक से सक्रिय हैं. संतोष ने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ चैनल में टिकर (ब्रेकिंग) से की थी. 

संतोष इससे पहले अलग-अलग मीडिया संस्थानों में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. संतोष ने JIMMC नोएडा से मास कम्युनिकेशन में PG डिप्लोमा किया है.
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Published at : 28 Jul 2026 07:56 AM (IST)
Tags :
Rahul Gandhi Protest CONGRESS NEET-UG Paper Leak
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