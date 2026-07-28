Gen-Z गुरमेहर कौर लड़ेंगी प्रदर्शकारियों की जंग, जानें कौन हैं, कांग्रेस ने खेला दांव

NEET-UG पेपर लीक और उससे जुड़े मुद्दों पर प्रदर्शन में हिस्सा लेने के कारण जिन युवाओं को पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, उन छात्रों के लिए कांग्रेस ने कानूनी सहायता हेल्पलाइन की घोषणा की है. इसकी जानकारी एक्टिविस्ट गुरमेहर कौर ने दी है.

कांग्रेस ने सोमवार (27 जुलाई 2026) को प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो पोस्ट करते हुए कहा, "हम छात्रों पर हुए सभी हमलों की कड़ी निंदा करते हैं. बातचीत के दौरान मोदी सरकार ने वादा किया था कि किसी भी छात्र को हिरासत में नहीं लिया जाएगा और उनके खिलाफ कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होगी." गुरमेहर कौर ने कहा, "आज, पश्चिम बंगाल और बिहार में छात्रों के खिलाफ दर्ज FIR की एक लंबी सूची है."

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ NSUI के अध्यक्ष विनोद जाखड़ और बिहार की रहने वाली यूथ कांग्रेस की पदाधिकारी रिचा सिंह भी मौजूद थीं. उन्होंने भी इस मौके पर अपनी बात रखी. बाद में शाम को बिहार की बीजेपी सरकार ने घोषणा की कि वह ऐसे सभी मामले वापस ले रही है और गिरफ्तार किए गए लोगों को रिहा कर रही है.

○ We unequivocally condemn all the attacks on students. The Modi government had promised during the negotiations that no student would be picked up and that there would be no police action against them.



○ But today, there is a list of FIRs that have been filed against… pic.twitter.com/lgBsQEZnnh — Congress (@INCIndia) July 27, 2026

कांग्रेस ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर

विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पुलिस की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. इसे मुद्दे को कांग्रेस ने संसद में भी उठाने की कोशिश की थी. कांग्रेस ने ‘छात्रों की गूंज’ (CKG) लीगल SOS हेल्पलाइन 98118-67474 नंबर के जरिए अपना समर्थन देने की घोषणा की.

कौन हैं गुरमेहर कौर

कांग्रेस ने इस घोषणा के लिए 29 साल की गुरमेहर कौर को चुना. पार्टी की सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें प्रमुखता से टैग किया गया. दरअसल पेपर लीक के खिलाफ हुए विरोध-प्रदर्शनों को Gen-Z के गुस्से से बढ़ावा मिला और इनमें शहरी वर्ग और युवा महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में हिस्सा लिया. गुरमेहर भी इसी वर्ग से आती हैं. उनका जन्म 1990 के दशक के आखिर में हुआ था, वे पंजाब और दूसरी जगहों के छोटे कस्बों में एक फौजी परिवार में पली-बढ़ीं. उन्होंने दिल्ली व यूके में पढ़ाई की है.

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