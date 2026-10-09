जंतर मंतर के आंदोलन में CJP का साथ देगा ये बड़ा किसान नेता, कर दिया ऐलान

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर होने वाले अपने प्रदर्शन को किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी और भारतीय किसान यूनियन (BKU) का समर्थन मिलने का दावा किया है. पार्टी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा कर दोनों का आभार जताया और इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बताया. वहीं, प्रदर्शन से एक दिन पहले पार्टी संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अगर सरकार युवाओं से डरती है तो उसे पूरे देश को बंद कर देना चाहिए.





गुरनाम सिंह चढ़ूनी और BKU का समर्थन मिलने पर जताया आभार

कॉकरोच जनता पार्टी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया खाते पर लिखा, “हम ज्ञानेश कुमार के खिलाफ 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर होने वाले CJP के प्रदर्शन को समर्थन देने के लिए गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और BKU का धन्यवाद करते हैं.” पार्टी ने इसी संदेश को दोहराते हुए आगे कहा कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में साथ खड़े होने के लिए वह दोनों की आभारी है. CJP ने अपने प्रदर्शन को लोकतंत्र की रक्षा से जुड़ा अभियान बताया है.

एसआईआर में अनियमितताओं का आरोप, ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

CJP ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया है. पार्टी इसी मुद्दे को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है. इसके लिए 10 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया गया है. हालांकि, दिल्ली पुलिस ने CJP को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है.

ट्रेनों को रद्द करने और मेट्रो स्टेशन बंद करने के अनुरोध पर विवाद

प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी आने-जाने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द किए जाने और मेट्रो स्टेशनों को बंद करने के अनुरोध को लेकर भी विवाद सामने आया है. रेलवे बोर्ड ने 10 अक्टूबर को सुबह चार बजे से दोपहर दो बजे के बीच नई दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशनों पर पहुंचने वाली कुछ मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों को शुक्रवार को रद्द कर दिया. वहीं, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) से 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने का आग्रह किया है. इस घटनाक्रम के बीच प्रदर्शन में युवाओं की भागीदारी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं.

अभिजीत दीपके बोले- युवाओं से डरते हैं तो पूरे देश को बंद कर दीजिए

मुंबई में शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान CJP संस्थापक अभिजीत दीपके ने केंद्र सरकार की आलोचना की. उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान है. दीपके ने कहा, “अगर आप युवाओं से डरे हुए हैं तो पूरे देश को बंद कर दीजिए.” उनका यह बयान 10 अक्टूबर को होने वाले प्रदर्शन से एक दिन पहले आया है. CJP ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और लोकतंत्र बचाने के नारे के साथ इस प्रदर्शन का आह्वान किया है.