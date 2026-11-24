कॉकरोच जनता पार्टी के नेता सौरव दास को लंदन जाने से रोक दिया गया. दिल्ली एयरपोर्ट पर उन्हें लंदन जाने वाली फ्लाइट में बैठने नहीं दिया गया. सौरव ने वीडियो शेयर करके बताया है कि उनका पासपोर्ट फ्लैग कर दिया गया है. सौरव के पासपोर्ट को फ्लैग करने पर अभिजीत दीपके ने रिएक्ट किया है. दीपके ने कहा है कि सौरव के प्रमुख चेहरा बनने के बाद अचानक उनके पासपोर्ट में गड़बड़ी आ गई.

अभिजीत दीपके ने लिखा, क्या सौरव के पासपोर्ट में कोई गड़बड़ी है? उनका पासपोर्ट तो 2019 में इसी सरकार ने जारी किया था. सात साल तक उन्हें कोई गड़बड़ी नहीं दिखी, लेकिन CJP के बनने और सौरव के उसका एक प्रमुख चेहरा बन जाने के बाद अचानक उन्हें इसमें गड़बड़ी कैसे दिख गई?





काश सौरव ने बैंक लूटा होता

दीपके ने सौरव को लंदन जाने से रोक देने पर कई पोस्ट किए हैं. उन्होंने लिखा, काश सौरव ने कोई बैंक लूटा होता या कोई वित्तीय धोखाधड़ी की होती, तो सरकार उसे पक्का लंदन जाने की इजाजत दे देती.

सौरव ने किया दावा

सौरव दास ने रात को ही दिल्ली एयरपोर्ट से अपना वीडियो शेयर किया था. जिसमें उन्होंने जानकारी दी थी कि उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में चर्चा के लिए बुलाया था लेकिन उन्हें जाने से रोक दिया गया. उन्होंने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, इस कायर सरकार ने मुझे लंदन जाने वाली अपनी फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया. मुझे वहां ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, LSE और एडिनबर्ग जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में 'कॉकरोच मूवमेंट' पर बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था. भारतीय छात्रों ने इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में अपनी पूरी जान लगा दी थी लेकिन यह बौद्धिक-विरोधी सरकार मेरे इन प्रतिष्ठित संस्थानों में जाने से डर गई!

सौरव ने वीडियो में कहा कि मैं इमीग्रेशन चैक पर जब लंदन जाने के लिए गया तो मुझे पता चला कि मेरा पासपोर्ट जो है उसे फ्लैग कर दिया गया है इस कायर सरकार ने. मेरा पासपोर्ट फ्लैग करके मुझे देश से बाहर जाने से रोक दिया गया है.

ये भी पढ़ें: 'संसद का शीतकालीन सत्र नहीं होगा?', विपक्ष का सवाल, थरूर बोले- 'ब्रिटेन और जर्मनी में तो...'