पश्चिम बंगाल का नाम बदलकर ‘पश्चिम बंगा’ करने की तैयारी है. 23 नवंबर 2026 को मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी. सरकार 9 दिसंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पेश करेगी. अगर यह पारित होता है तो इसे केंद्र सरकार के पास भेजा जाएगा. हालांकि, अभी राज्य का आधिकारिक नाम नहीं बदला है. प्रस्ताव को संसद की संवैधानिक प्रक्रिया से गुजरना होगा.

27 साल में कितनी बार उठी नाम बदलने की मांग?

पश्चिम बंगाल का नाम बदलने की मांग नई नहीं है. पिछले करीब 27 वर्षों में वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की सरकारों ने चार बार इस दिशा में कोशिश की.

1999: ज्योति बसु के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार के समय विधानसभा में नाम बदलने का प्रस्ताव चर्चा में आया. उस दौर में ‘बांग्ला’ और ‘पश्चिम बंगा’ जैसे नामों पर विचार हुआ. प्रस्ताव केंद्र तक पहुंचा, लेकिन मंजूरी नहीं मिली.

2011: ममता बनर्जी सरकार ने 2 सितंबर को विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर राज्य का नाम सभी भाषाओं में ‘पश्चिम बंगा’ करने की मांग की.

2016: विधानसभा ने तीन भाषाओं के लिए अलग-अलग नाम सुझाए, बांग्ला में ‘बांग्ला’, अंग्रेजी में ‘बंगाल’ और हिंदी में ‘बंगाल’/‘बांगाल’. केंद्र ने एक राज्य के अलग-अलग भाषाओं में अलग नाम रखने पर आपत्ति जताई.

2018: विधानसभा ने सर्वसम्मति से नया प्रस्ताव पारित किया. इस बार तीनों भाषाओं में एक ही नाम ‘बांग्ला’ रखने की मांग की गई. केंद्र से इसे मंजूरी नहीं मिली. रिपोर्टों के मुताबिक, ‘बांग्ला’ और पड़ोसी देश बांग्लादेश के नाम में समानता को लेकर कूटनीतिक भ्रम की आशंका भी जताई गई थी.

अब ‘पश्चिम बंगा’ नाम क्यों?

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के मुताबिक, राज्य का नाम बंगाली उच्चारण के अनुरूप अंग्रेजी समेत सभी भाषाओं में ‘पश्चिम बंगा’ लिखा जाएगा. इसके पीछे एक प्रशासनिक तर्क भी है. अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में ‘West Bengal’ का नाम W से शुरू होता है और राज्यों की सूची में यह सबसे नीचे आता है. ‘Paschim Banga’ होने पर नाम P से शुरू होगा और सूची में राज्य ऊपर आ जाएगा.

इस बदलाव का ऐतिहासिक और राजनीतिक पक्ष भी है. ‘पश्चिम’ शब्द बंगाल विभाजन के बाद बने पश्चिम बंगाल की पहचान से जुड़ा है. इस नाम के जरिए राज्य की अलग ऐतिहासिक पहचान को बनाए रखने की बात भी सामने आई है.

विपक्ष क्या कह रहा है?

कांग्रेस नेता सौम्या ऐच रॉय ने नाम बदलने के फैसले पर सर्वदलीय सहमति की मांग की है. उनका कहना है कि ‘पश्चिम बंगाल’ नाम का अपना राजनीतिक इतिहास है, इसलिए इस पर सभी दलों से चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने सर्वदलीय समिति बनाने का सुझाव भी दिया.

सीपीएम नेता सुजन चक्रवर्ती ने कहा कि यह नया विचार नहीं है. वाम मोर्चा सरकार भी पहले ऐसा प्रस्ताव ला चुकी है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब सुवेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे, तब उन्होंने इस तरह की कोशिशों का विरोध किया था और अब बीजेपी सरकार में उसी विचार का समर्थन कर रहे हैं.

तृणमूल कांग्रेस की सांसद डोला सेन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने ममता बनर्जी सरकार के ‘बांग्ला’ नाम वाले प्रस्ताव को वर्षों तक रोके रखा. उन्होंने इसे केंद्र की ओर से राज्य के फैसले में हस्तक्षेप बताया.

भारत में किन राज्यों के नाम बदले गए?

भारत में अलग-अलग समय पर कई राज्यों के नाम बदले गए हैं. इनमें प्रमुख उदाहरण हैं:

जिन राज्यों के नाम बदले गए

पुराना नाम नया नाम वर्ष यूनाइटेड प्रोविंसेज उत्तर प्रदेश 1950 ईस्ट पंजाब पंजाब 1950 सेंट्रल प्रोविंसेज एंड बेरार मध्य प्रदेश 1950 मद्रास स्टेट तमिलनाडु 1969 मैसूर स्टेट कर्नाटक 1973 उत्तरांचल उत्तराखंड 2007 उड़ीसा ओडिशा 2011 केरल केरलम 2026

इनमें कुछ बदलाव राज्यों के गठन और पुनर्गठन के समय हुए, जबकि तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तराखंड और ओडिशा के नाम बाद में कानूनी प्रक्रिया के जरिए बदले गए. इसके अलावा केंद्रशासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम 2006 में पुडुचेरी किया गया था.

राज्य का नाम बदलने की संवैधानिक प्रक्रिया क्या है?

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने का अधिकार संसद के पास है. सामान्य तौर पर प्रक्रिया इस तरह आगे बढ़ती है:

-राज्य सरकार नाम बदलने का प्रस्ताव विधानसभा में लाती है.

-प्रस्ताव पारित होने के बाद केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है.

-केंद्र सरकार इस विषय पर विचार करती है. विधेयक संसद में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी होती है.

-राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानसभा से विधेयक पर राय मांगते हैं. विधानसभा को तय समय में अपनी राय देनी होती है.

-विधानसभा की राय मिलने या तय समय पूरा होने के बाद विधेयक संसद में पेश किया जा सकता है.

-संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद नाम आधिकारिक रूप से बदलता है.

ध्यान रहे कि राज्य विधानसभा की राय महत्वपूर्ण है, लेकिन संसद उस राय से बाध्य नहीं है. अनुच्छेद 4 के तहत इस तरह के कानून को संविधान संशोधन अधिनियम, अनुच्छेद 368 वाली विशेष प्रक्रिया से पारित करना जरूरी नहीं होता.

क्या इस बार नाम बदलना आसान होगा?

इस बार राज्य में बीजेपी की सरकार है और केंद्र में भी बीजेपी सत्ता में है. इसलिए राजनीतिक स्तर पर प्रस्ताव को पहले की तुलना में कम बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन केवल कैबिनेट की मंजूरी या विधानसभा में प्रस्ताव पारित होना नाम बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है. संसद और राष्ट्रपति की संवैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही ‘पश्चिम बंगा’ आधिकारिक नाम बन सकेगा.