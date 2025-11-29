हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'किसी भी याचिका पर विचार करते समय...', CJI सूर्यकांत ने कानून के छात्रों को दिए वकालत के टिप्स!

'किसी भी याचिका पर विचार करते समय...', CJI सूर्यकांत ने कानून के छात्रों को दिए वकालत के टिप्स!

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे.  इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मुटिंग एकेडमी फॉर एडवोकेसी, नेगोशिएशन का औपचारिक उद्घाटन किया. 

By : एबीपी लाइव | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 29 Nov 2025 10:39 PM (IST)
Preferred Sources

सोनीपत के ओ.पी. जिंदल वैश्विक विश्वविद्यालय में आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत ने कानून के विद्यार्थियों का संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि ईमानदारी को अपने चरित्र का स्थायी आधार बनाएं, यही गुण न्याय व्यवस्था को संरक्षित रखता है. संविधान को जीवंत बनाए रखता है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि कानून की पढ़ाई जितनी गहन है, उतनी ही प्रेरणादायी भी है. उन्होंने विद्यार्थियों से कहा, “याद रखें, आप भविष्य की दिशा तय करने वाले विद्यार्थी हैं. हमारा संविधान तभी तक सुरक्षित है, जब तक आपकी नैतिकता उसे सम्मानपूर्वक संभालकर रखेगी.”

इस मौके पर भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के अलावा कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल पहुंचे. इस दौरान उन्होंने यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल मुटिंग एकेडमी फॉर एडवोकेसी, नेगोशिएशन, डिस्प्यूट, एजूकेशन का औपचारिक उद्घाटन किया. 

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि ईमानदारी केवल व्यक्तित्व का आभूषण नहीं, बल्कि वह अनुशासन है जो न्याय को दृढ़ बनाता है. प्रतिष्ठा को कायम रखता है. न्याय की राह और कानून का अभ्यास हमेशा इसी आदर्श के अनुरूप होना चाहिए. 

मुख्य न्यायाधीश ने डिजिटल युग की चुनौतियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आज के समय में विकृत वीडियो, भ्रम फैलाने वाली सूचनाएं और मनगढ़ंत ऑनलाइन अभियानों ने सत्य की परख को कठिन बना दिया है. 

उन्होंने कहा, “ऐसे समय में ईमानदारी और सच्चाई केवल आदर्श नहीं, बल्कि अस्तित्व का आधार और सफलता का एकमात्र सच्चा मार्ग है. उन्होंने कहा कि किसी भी याचिका पर विचार करते समय न्यायालय केवल तथ्य और विधि नहीं देखता, बल्कि संविधान के उस मूल वादे को भी स्मरण रखता है जिसे हम राष्ट्र के रूप में स्वीकार कर चुके हैं." 

उन्होंने कहा कि संविधान के उच्च उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए न्याय करना ही बेहतर भारत निर्माण का मार्ग प्रशस्त करता है.,

कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राष्ट्रीय ध्वज को अंतिम रूप देने की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रक्रिया पर विस्तृत प्रकाश डाला. उन्होंने बताया कि ‘झंडा समिति’ की बैठक में तिरंगे के मध्य चरखा रखने का प्रस्ताव था, जिसका डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने विरोध किया. डॉ. अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा, यदि चरखा रखा गया, तो ध्वज किसी दल का प्रतीक बन जाएगा, देश का नहीं.”

इसके बाद समिति ने अशोक चक्र को स्थान देने का निर्णय लिया, जिसकी 24 तीलियां निरंतर कर्म, करुणा, समानता, स्वतंत्रता और न्याय जैसे मानवीय गुणों का प्रतीक हैं.

(रिपोर्ट- नितिन अंतिल)

Published at : 29 Nov 2025 10:39 PM (IST)
Tags :
Sonipat CJI Suryakant HARYANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
राजस्थान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
'दांव पर एक इंसान की जिंदगी, इमरान खान को कुछ हुआ है तो...', PAK के Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले शशि थरूर?
'दांव पर एक इंसान, इमरान को कुछ हुआ है तो...', Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले थरूर?
Advertisement

वीडियोज

Sandeep Chaudhary: यूपी टू बंगाल...SIR पर कब तक बवाल ?
UP & Bengal SIR: बंगला में Mamata Banerjee के विधायक करना क्या चाहते हैं?
UP & Bengal SIR: वोटर लिस्ट पर सवाल या बेकार का बवाल?
Maulana Mahmood Madani के भड़काऊ बोल, 'जब जब जुल्म..तब-तब होगा जिहाद'
Israel News: सैकड़ों साल बाद India के यहूदी… क्यों ले जा रहा Israel? |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल, आदेश जारी
SIR पर मचे बवाल के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, BLO की सैलरी कर दी डबल
राजस्थान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
सचिन पायलट का बनाया गया फेक AI वीडियो, भारत-पाक रिश्तों का जिक्र! अब कांग्रेस नेता का आया बयान
बॉलीवुड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस स्टार एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं हजार करोड़ का ब्रांड
जानी मानी बिजनेस वूमन है इस एक्टर की पत्नी, जेनिफर लोपेज के साथ मिलकर चलाती हैं ये ब्रांड
इंडिया
'दांव पर एक इंसान की जिंदगी, इमरान खान को कुछ हुआ है तो...', PAK के Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले शशि थरूर?
'दांव पर एक इंसान, इमरान को कुछ हुआ है तो...', Ex-PM की मौत की अफवाहों पर क्या बोले थरूर?
क्रिकेट
IND vs SA 1st ODI Live Streaming: कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे? जानें मैच टाइंमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
कब, कहां और कैसे लाइव देखें भारत-दक्षिण अफ्रीका पहला वनडे? जानें मैच टाइंमिंग समेत लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
ट्रेंडिंग
Video: रेलवे का स्वच्छ भारत अभियान... चलती ट्रेन से कचरा फेंकते हुए वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स
रेलवे का स्वच्छ भारत अभियान... चलती ट्रेन से कचरा फेंकते हुए वीडियो वायरल, भड़के यूजर्स
जनरल नॉलेज
'ये है रोड ऑफ बोन' इंसानी हड्डियों से बनी है ये सड़क, जानिए इसका खौफनाक इतिहास
'ये है रोड ऑफ बोन' इंसानी हड्डियों से बनी है ये सड़क, जानिए इसका खौफनाक इतिहास
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget