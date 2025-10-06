हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियासुप्रीम कोर्ट में वकील ने की बेंच की तरफ जूता फेंकने की कोशिश, CJI गवई बोले- मुझे ऐसी चीजों से कोई...

सुप्रीम कोर्ट में वकील ने की बेंच की तरफ जूता फेंकने की कोशिश, CJI गवई बोले- मुझे ऐसी चीजों से कोई...

सीजेआई गवई की बेंच के सामने हंगामा करने वाले वकील को सिक्योरिटी कोर्ट से बाहर ले गई. वकील बाहर जाते वक्त नारे लगाते हुए कहा रहा था- सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 06 Oct 2025 02:14 PM (IST)
Preferred Sources

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (6 अक्टूबर, 2025) को तब हलचल मच गई, जब एक वकील ने मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई (CJI BR Gavai) की बेंच के सामने नारेबाजी की और जूता फेंकने की कोशिश की. सीजेआई गवई ने इस वाकिए पर कहा है कि उन्हें ऐसी चीजों से फर्क नहीं पड़ता है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार जिस समय यह वाकिया हुआ तब वकील सीजेआई गवई के नेतृत्व वाली बेंच के सामने मामलों का उल्लेख कर रहे थे. रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया कि इस दौरान एक वकील बेंच के मंच के करीब आया और उसने जूता निकालकर जजों की तरफ फेंकने की कोशिश की. हालांकि, कोर्ट में मौजूद सुरक्षाकर्मियों ने वकील को पकड़ लिया और वह उसको कोर्ट से बाहर ले गए.

क्या बोले सीजेआई गवई?
वकील ने कोर्ट से बाहर जाते समय नारेबाजी करते हुए कहा, 'सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान.' हालांकि, सीजेआई गवई ने इस वाकिए पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वकीलों से उनकी दलीलें देने को कहा. उन्होंने वकीलों से कहा, 'इन सब चीजों की वजह से ध्यान भटकाने की जरूरत नहीं है. हम इससे विचलित नहीं होते हैं. ऐसी चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होता है.'

क्या सच में वकील ने जूता फेंकने की कोशिश की?
कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि वकील ने अपना जूता उतारने की कोशिश की, जबकि कुछ का कहना है कि वकील जूता उतारने के बजाय गोल मोड़े हुए कागज को लहराते हुए कुछ कहने की कोशिश कर रहा था.

इस मामले को खजुराहो में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की बहाली से जुड़े मामले में चीफ जस्टिस बी आर गवई की टिप्पणी से जोड़कर देखा जा रहा है. 16 सितंबर को सीजेआई गवई ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया था और कहा था कि यह मामला आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में है इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा.

सीजेआई गवई ने इस मामले में एक टिप्पणी भी की थी, जिस पर काफी विवाद हो गया था. उन्होंने याचिकाकर्ता से हल्के-फुल्के लहजे में कहा था, 'आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के बड़े भक्त हैं. आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए कि वह कुछ करें.'

सीजेआई गवई की इस टिप्पणी का सोशल मीडिया पर काफी विरोध हुआ था. लोगों ने चीफ जस्टिस पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगाया था. चीफ जस्टिस गवई की तरफ से बाद में खुली अदालत में इस पर सफाई भी दी गई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि उनकी मंशा किसी का अनादर करने की नहीं थी. वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं.

और पढ़ें
Published at : 06 Oct 2025 02:00 PM (IST)
Tags :
Legal News SUPREME COURT CJI BR Gavai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

हनी सिंह x बादशाह का साथ मनन भारद्वाज की शाकिंग वाली रिएक्शन बालीवुड इंडस्ट्री और अन्य
Bihar Election Dates: बिहार में दो चरणों में होगा मतदान, नवंबर में आएंगे नतीजे!
आंचल अग्रवाल का इंटरव्यू असिस्टेड डेटिंग मैचमेकिंग और भी बहुत कुछ
Bihar Assembly Election 2025: बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान आज, सीट शेयरिंग पर सस्पेंस
Bihar Mahagathbandhan Seat Sharing: महागठबंधन में सीटों पर फंसा पेंच, जल्द होगा ऐलान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
बंगाल में भीड़ ने भाजपा सांसद और विधायक पर किया हमला, लहूलुहान हुए, गाड़ियां भी तोड़ डालीं
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
रायबरेली दलित युवक हत्या: पिता ने की बुलडोजर एक्शन की मांग, पत्नी ने मांगी सजा-ए-मौत
इंडिया
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
'सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान', सुप्रीम कोर्ट में CJI के सामने वकील का हंगामा, जूता निकालने की कोशिश
क्रिकेट
KSCA Award: राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
राहुल द्रविड़ के बेटे अनवय का धमाका! 48 चौके-छक्के से ठोके 459 रन, लगातार दूसरी बार जीता KSCA अवॉर्ड
भोजपुरी सिनेमा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
'मैं तुम्हें छोड़ दूं तो मेरे पास 25 ऑप्शन आ जाएं', खेसारी लाल यादव ने पत्नी को लेकर ऐसा क्यों कहा
न्यूज़
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
Explained: बदलेगा ट्रैफिक का पैटर्न! अब लेफ्ट नहीं राइट साइड चलेंगे लोग? SC ने केंद्र से मांगा जवाब, जानें क्या है LHT-RHT
हेल्थ
Cough Syrup Controversy: किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
किन चीजों को मिलाने से जहरीला हो रहा कफ सिरप? हकीकत जानकर उड़ जाएंगे होश
शिक्षा
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
7 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती पर किन-किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? एक नजर में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget