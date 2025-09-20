काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर (सीआईके) ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को कश्मीर के सात जिलों में आठ जगहों पर सीमा पार से जुड़े सोशल मीडिया प्रभावितों के संबंध में कई जगहों पर छापे मारे. एनआईए अधिनियम, श्रीनगर के तहत नामित विशेष न्यायाधीश की माननीय अदालत से तलाशी वारंट प्राप्त करने के बाद ये छापे मारे गए. यह छापे सीआईके श्रीनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर संख्या 03/2023, धारा 505 आईपीसी, 153-ए आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 13 और 18 के तहत दर्ज मामले में मारे गए.

सीआईके को मिली एक विश्वसनीय सूचना के आधार पर यह मामला दर्ज किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि जम्मू-कश्मीर में कुछ लोग सामाजिक सक्रियता की आड़ में मास मीडिया, सोशल मीडिया, मानवाधिकार, पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण से जुड़े प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग राज्य की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों के लिए कर रहे हैं.

आतंकवादी संगठनों के साथ संदिग्ध संबंधों का संकेत

गुप्त सूचनाओं से अलगाववादी संगठनों और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के साथ उनके संदिग्ध संबंधों का संकेत मिला. जानकारी से यह भी पता चला है कि इनमें से कुछ उपयोगकर्ता एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संचालकों के संपर्क में थे.

वे झूठे आख्यान फैलाने, युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और जम्मू-कश्मीर में सार्वजनिक व्यवस्था और शांति भंग करने की कोशिश में शामिल पाए गए. श्रीनगर, बारामूला, अनंतनाग, पुलवामा, कुपवाड़ा, हंदवाड़ा और शोपियां में आठ स्थानों की पहचान की गई और बाद में तलाशी ली गई.

सामाजिक सक्रियता के नाम पर आतंक

इन तलाशियों के दौरान, पूछताछ के लिए 7 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया. जांच से जुड़े डिजिटल साक्ष्य जब्त किए गए. छापों ने सामाजिक सक्रियता के नाम पर आतंकवादी हितों को पूरा करने वाले एक खतरनाक तंत्र को सफलतापूर्वक ध्वस्त कर दिया है. जब्त किए गए डिजिटल साक्ष्य से साजिश के गहरे सुराग मिलने की उम्मीद है और आगे की गिरफ्तारियों से इनकार नहीं किया जा सकता.

साजिश के पूरे पैमाने का पता लगाने, अन्य गुर्गों की पहचान करने और सीमा पार संचालकों के साथ संदिग्ध संचार श्रृंखलाओं को उजागर करने के लिए जांच जारी है. शनिवार की कार्रवाई आतंकवाद से जुड़ी गतिविधियों को वैध नागरिक समाज पहल के रूप में छिपाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण का संकेत देती है.

सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का काम

सीआईके इस बात पर जोर देता है कि ऐसे तत्व न केवल शांति को खतरे में डालते हैं, बल्कि सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं. जांच में तेजी आने के साथ, इन छद्म-कार्यकर्ता नेटवर्कों और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के गुप्त कार्यों के बारे में नए खुलासे होने की उम्मीद है, जिनमें से कई राष्ट्र-विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए नेक उद्देश्यों के तहत सार्वजनिक चर्चा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे.

