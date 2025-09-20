'चुनाव आयोग CID को नहीं दे रहा जानकारी', 'वोट चोरी' को लेकर राहुल गांधी का दावा

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार (20 सितंबर, 2025) को निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि वह राज्य में कथित ‘वोट चोरी’ के संबंध में कर्नाटक सरकार की सीआईडी ​​की ओर से मांगी गई जानकारी को उपलब्ध नहीं करा रहा है.

अपनी मां सोनिया गांधी के साथ शुक्रवार (19 सितंबर, 2025) को वायनाड पहुंचे राहुल गांधी ने यहां संवाददाताओं से कहा कि कर्नाटक सरकार के ‘अपराध अन्वेषण विभाग’ (सीआईडी) ​​ने ‘वोट चोरी’ में इस्तेमाल किए गए नंबरों के बारे में जानकारी मांगने के लिए निर्वाचन आयोग को कई पत्र भेजे हैं, लेकिन आयोग इसे उपलब्ध नहीं करा रहा है.

पुलिस की ओर से मांगी गई जानकारी नहीं दे रहा आयोग

कांग्रेस सांसद ने दावा किया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य निर्वाचन आयुक्त (सीईसी) हैं और वह पुलिस की ओर से मांगी गई जानकारी नहीं दे रहे हैं. उन्होंने कहा, ‘सीईसी पर इससे बड़ा कोई अभियोग नहीं हो सकता. पुलिस जानकारी मांग रही है और वह जानकारी नहीं दे रहे हैं. यह मेरा बयान नहीं है. यह एक तथ्य है, जो स्पष्ट रूप से मौजूद है.’

राहुल ने कहा कि कांग्रेस कथित ‘वोट चोरी’ के सबूत ऐसे तरीके से दिखाएगी कि किसी को भी इस बात पर कोई शक नहीं रह जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा किया और चुनाव जीता. उन्होंने कहा, ‘जैसा कि मैंने अपने दो संवाददाता सम्मेलन में कहा है, हम एक ‘हाइड्रोजन बम’ का खुलासा करने जा रहे हैं, जो वास्तविकता की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह से तहस-नहस कर देगा. हम जो कह रहे हैं, उसके हमारे पास स्पष्ट सबूत हैं.’

भाजपा पर साधा निशाना

उन्होंने कहा, ‘हम बिना सबूत के कुछ नहीं कह रहे हैं. मैं अपना काम करूंगा और उसे पूरा करूंगा.’ राहुल ने शुक्रवार को भी ‘वोट चोरी’ के आरोपों को दोहराया था और निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए उसे ऐसा ‘चुनावी चौकीदार’ बताया था और कहा कि जो ‘जागता रहा, चोरी देखता रहा और चोरों को संरक्षण देता रहा.’

