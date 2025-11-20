केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा)-रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने बृहस्पतिवार को कहा कि बिहार की नई सरकार में उनकी पार्टी के दो विधायकों को जगह मिलना एक बड़ी जीत है, जिसका सपना उनके दिवंगत पिता राम विलास पासवान ने लंबे समय तक देखा था.

चिराग ने कहा कि चुनावी जनादेश ने पार्टी पर विकसित बिहार की दिशा में काम करने की बड़ी जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं. उन्होंने पत्रकारों से कहा, 'आज का दिन राम विलास पासवान जी को याद करने का है और बिहार को विकसित बनाने के लिए काम करने का है. यह बड़ा दिन है और इस दिन मैं सबसे पहले अपने नेता व पिता माननीय राम विलास पासवान जी को याद करता हूं.'

आज वह बहुत खुश होते, चिराग ने पिता को किया याद

लोजपा (रामविलास) ने विधानसभा चुनाव में 19 सीट पर जीत हासिल की, जिनमें से संजय कुमार और संजय कुमार सिंह ने बृहस्पतिवार को मंत्री पद की शपथ ली. चिराग ने कहा, 'मुझे पता है कि आज वह (राम विलास पासवान) सबसे ज्यादा खुश होते, जिस ऊंचाई पर वह हमारी पार्टी को देखना चाहते थे, आज पार्टी वहां पहुंची है. आज हमारी पार्टी के दो मंत्रियों ने शपथ ली. परिणाम बताते हैं कि पार्टी ने निश्चित रूप से बड़ी जीत हासिल की है और मेरा मानना है कि बड़ी जीत के साथ बड़ी जिम्मेदारियां भी आती हैं. मैं उन जिम्मेदारियों से पूरी तरह अवगत हूं.'

उन्होंने कहा कि पार्टी अब अपने विजन को पूरा करने के लिए युद्धस्तर पर काम शुरू करेगी. चिराग ने कहा, 'आज से ही विकसित बिहार बनाने, बिहार को प्रथम और बिहारी को प्रथम बनाने की दिशा में हम तुरंत कार्य शुरू करेंगे.'

नीतीश समेत 27 मंत्रियों ने ली शपथ

जनता दल यूनाइटेड (जदयू) प्रमुख नीतीश कुमार ने बृहस्पतिवार को गांधी मैदान में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में रिकॉर्ड 10वीं बार शपथ ली. नीतीश ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार का नेतृत्व करते हुए 243 सदस्यीय विधानसभा में 202 सीट पर जीत हासिल कर सत्ता में वापसी की है. राजग सरकार में भाजपा के 89, जदयू के 85, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) के पांच और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमा) के चार विधायक शामिल हैं. मुख्यमंत्री नीतीश सहित कुल 27 मंत्रियों ने समारोह में शपथ ली.