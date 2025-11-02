आगामी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कानून-व्यवस्था और मतदान सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने साफ कहा है कि चुनाव के दौरान किसी भी तरह की हिंसक गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. चुनाव आयोग पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर काम कर रहा है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि हर मतदाता बिना डर के अपने अधिकार का उपयोग कर सके. उनका ये बयान मोकामा से जदीयू प्रत्याशी अनंत सिंह की दुलारचंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तारी के बाद आया है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, "मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के लिए ना कोई पक्ष है ना कोई विपक्ष है, सब समकक्ष हैं. जहां तक हिंसा की बात है चुनाव आयोग स्पष्ट करना चाहता है कि चुनाव आयोग हिंसा के प्रति शून्य सहिष्णुता रखता है. हिंसा की कोई गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी. सामान्य मतदाता शांतिपूर्वक अपनी स्वेच्छा के अनुसार पारदर्शी तरीके से मतदान कर पाए उसके लिए चुनाव आयोग तैयार है."

ज्ञानेश कुमार ने कहा कि चुनाव आयोग का प्राथमिक लक्ष्य शांतिपूर्ण, पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराना है. इसके लिए सुरक्षा बलों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी संवेदनशील क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाई जाए और किसी भी प्रकार की अफवाह या हिंसा पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

मुख्य चुनाव आयुक्त ने लोगों से की ये अपील

मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा, “लोग निर्भय होकर मतदान करें, उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है.” उन्होंने बताया कि हर जिले में विशेष मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है जो मतदान से पहले और मतदान के दिन हालात पर नजर रखेगी.

अनंत सिंह की क्यों हुई गिरफ्तारी?

बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोकामा में जन सुराज प्रत्याशी पीयूष के समर्थक और पूर्व बाहुबली दुलारचंद यादव की हत्या से माहौल गर्मा गया है. घटना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया और चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई तेज की गई. इसी क्रम में जदयू प्रत्याशी अनंत सिंह को उनके मोकामा स्थित बेढ़ना मार्केट वाले घर से गिरफ्तार कर लिया गया. गिरफ्तारी के दौरान इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया ताकि कोई अप्रिय घटना न हो. बताया जा रहा है कि अनंत सिंह को कड़ी सुरक्षा के बीच पटना पुलिस लाइन लाया गया है. यह कार्रवाई चुनाव आयोग की सख्त निगरानी में की गई है ताकि बिहार चुनाव में निष्पक्षता बनी रहे.

दो चरणों में कराए जा रहे हैं बिहार चुनाव

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं. पहले चरण का मतदान 6 नवंबर को और दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को निर्धारित है.

