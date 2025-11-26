दीवार पर लिपस्टिक से लिखी मरने की वजह... छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पति-पत्नी की रहस्यमयी मौत से सनसनी
Chhattisgarh Bilaspur Couple Death: कमरे की दीवार पर लिपस्टिक से कई बातें लिखी हुई थीं, जिनमें एक शख्स राजेश विश्वास का नाम और फोन नंबर भी था.
छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में सोमवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां एक पति-पत्नी अपने घर में मृत पाए गए. शुरुआत में यह मामला घरेलू झगड़े का लग रहा था, लेकिन दीवारों पर लिपस्टिक से लिखे संदेशों और कमरे की हालत ने इसे एक रहस्यमयी और चौंकाने वाला केस बना दिया है.
कैसे मिली दोनों की मौत की सूचना?
अटल आवास कॉलोनी में रहने वाली 30 वर्षीय शिवानी तांबे उर्फ नेहा घर के बिस्तर पर मृत मिलीं और उनके पति राज तांबे पंखे से लटके पाए गए. दोनों के तीन छोटे बच्चे हैं. दोनों पति-पत्नी प्राइवेट कंपनी में सफाई कर्मचारी के तौर पर काम करते थे. उनकी मौत का खुलासा तब हुआ जब नेहा की मां रीना दोपहर तक दोनों के बाहर न निकलने पर घर पहुंची. दरवाजा अंदर से बंद था. जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने खौफनाक मंजर देखा.
कमरे की दीवार पर क्या लिखा था?
कमरे की दीवार पर लिपस्टिक से कई बातें लिखी हुई थीं, जिनमें एक शख्स राजेश विश्वास का नाम और फोन नंबर भी था. दीवार पर लिखा था- 'हम राजेश विश्वास की वजह से मर रहे हैं. बच्चो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं.' इन बातों से अंदाजा लगाया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच मोबाइल फोन और शक को लेकर झगड़े बढ़ गए थे.
जांच में कई सवाल
फॉरेंसिक टीम ने शिवानी के गले पर निशान पाए हैं, जिससे शक है कि उनकी हत्या की गई और बाद में राज ने खुदकुशी की. कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसमें वही आरोप लिखे हैं जो दीवारों पर थे.
पुलिस ने क्या कहा?
सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि, 'दोनों शव एक ही कमरे में मिले हैं. मामला दर्ज कर लिया गया है और हर एंगल से जांच की जा रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट अहम होगी.'
इस घटना के बाद पूरी कॉलोनी में दहशत है. घटना पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं.
