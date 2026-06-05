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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाCBSE साइबर अटैक मामलाः पुलिस ने दर्ज की FIR, बोर्ड ने कहा- ‘किसी भी छात्र का डेटा नहीं हुआ लीक’

CBSE साइबर अटैक मामलाः पुलिस ने दर्ज की FIR, बोर्ड ने कहा- ‘किसी भी छात्र का डेटा नहीं हुआ लीक’

CBSE Cyber Attack Case: CBSE ने कहा कि बोर्ड के सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी प्रकार की जानकारी से छेड़छाड़ हुई. छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित है.

By : अजातिका सिंह, मनोज वर्मा | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Jun 2026 07:07 PM (IST)
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  • दिल्ली पुलिस ने सीबीएसई पोर्टल पर साइबर हमले की एफआईआर दर्ज की।
  • सीबीएसई की शिकायत पर जांच शुरू हुई, कोई डेटा लीक नहीं।
  • बोर्ड ने साइबर हमले विफल किए, छात्रों का डेटा सुरक्षित है।

CBSE के पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर हुए कथित साइबर अटैक के मामले में दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है. ये FIR सीबीएसई की शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है. पुलिस के मुताबिक, CBSE ने गुरुवार (4 जून, 2026) को दिल्ली पुलिस से शिकायत करते हुए बताया था कि उसके पोस्ट-रिजल्ट सर्विसेज पोर्टल पर को-ऑर्डिनेटेड साइबर अटैक हुआ.

शिकायत के आधार पर दिल्ली पुलिस ने सूचना एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. हालांकि, शुरुआती जांच में ये जानकारी सामने आई है कि इस साइबर अटैक के दौरान CBSE के सिस्टम में डेटा ब्रीच होने के सबूत नहीं मिले है. सूत्रों का कहना है कि बोर्ड के डेटा और सिस्टम सुरक्षित है. फिलहाल, दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट मामले की जांच कर रही है.

मामले को लेकर सीबीएसई ने जारी किया बयान

इस मामले में सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि रिजल्ट के बाद छात्रों के लिए शुरू किए गए पोर्टल पर कुछ लोगों ने साइबर हमले करने की कोशिश की थी. इस मामले में CBSE ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. बोर्ड की साइबर सुरक्षा टीम लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही थी, जिसके कारण सभी हमलों को समय रहते रोक दिया गया.

CBSE के अनुसार, किसी भी छात्र का डेटा लीक नहीं हुआ है. बोर्ड के सिस्टम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और न ही किसी प्रकार की जानकारी से छेड़छाड़ हुई. छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और रिकॉर्ड पूरी तरह सुरक्षित है. सीबीएसई ने कहा कि पोर्टल और उससे जुड़े सभी सिस्टम सुरक्षित हैं और छात्रों और अभिभावकों को घबराने की जरूरत नहीं है. 

पोर्टल पर भेजे गए थे 3.8 मिलियन डेटा पैकेटः CBSE

सीबीएसई ने साइबर अटैक को लेकर शुरुआती जानकारी देते हुए कहा था कि हाल ही में उसके री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर डिनायल ऑफ सर्विस (DoS) साइबर अटैक किया गया. इस तरह के हमले में किसी वेबसाइट या सर्वर पर एक साथ बहुत ज्यादा डेटा भेजा जाता है, ताकि उससे सिस्टम धीमा पड़ जाए या पूरी तरह से बंद हो जाए. बोर्ड ने कहा कि पोर्टल पर करीब 3.8 मिलियन डेटा पैकेट भेजकर उसे पूरी तरह से बंद करने की कोशिश की गई थी. हालांकि, बोर्ड की साइबर सुरक्षा टीम लगातार 24 घंटे निगरानी कर रही थी. 

यह भी पढे़ंः CBSE री-इवैल्यूएशन पोर्टल पर बड़ा साइबर अटैक नाकाम, 56 हजार से ज्यादा आवेदन दर्ज

Published at : 05 Jun 2026 06:36 PM (IST)
Tags :
Cyber Attack CBSE DELHI POLICE
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