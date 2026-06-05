‘झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी’, राज्यसभा सीट पर JMM संग तनातनी के बीच पवन खेड़ा का बड़ा बयान

देश के कई राज्यों में होने वाले द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार (3 जून, 2026) को अपने सात उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

वहीं, पार्टी ने झारखंड की दो में से एक सीट पर प्रणव झा को प्रत्याशी घोषित किया है. हालांकि, झारखंड की राज्यसभा को दो सीटों को लेकर कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बीच तनातनी की खबरें हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम राज्यसभा की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस झारखंड में भी जीत हासिल करेगी.

राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले पवन खेड़ा

The Congress President, Shri @kharge, has approved the candidature of the following persons as Congress candidates to contest the biennial/bye-elections to the Council of States from the states mentioned against their names👇 pic.twitter.com/4x4cQNB0kb — Congress (@INCIndia) June 4, 2026

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम राज्यसभा की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं. झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी. मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी तपस्या साल 2029 में पूरी होगी.’ उन्होंने कहा, ‘मैं कर्नाटक से राज्यसभा कन्वेंशन कल शनिवार (6 जून, 2026) को भरूंगा. कर्नाटक की आवाज को बुलंद करना मेरी प्राथमिकता होगी और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि झारखंड में कांग्रेस जीतेगी.’

LIC के निवेश को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला

इसके साथ ही, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में LIC को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ‘मार्च, 2024 में एक शेयर होल्डर ने शिकायत की थी, लेकिन एलआईसी लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसे लगाता रहा. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि माधबी पुरी बुच ने सात महीने तक उस शिकायत पर कुछ नहीं किया. 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 400 मिलियन डॉलर का निवेश कर स्विटजरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदी, लेकिन SEBI ने इस मामले में कोई स्क्रूटनी नहीं की.’

मार्च 2024 में एक शेयरहोल्डर ने शिकायत की, लेकिन LIC लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसे लगाता रहा। ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि माधबी पुरी बुच ने 7 महीने तक उस शिकायत पर कुछ नहीं किया।



• 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 400 मिलियन डॉलर का निवेश कर स्विटजरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदी,… pic.twitter.com/xVHYUu3dzb — Congress (@INCIndia) June 5, 2026

उन्होंने कहा, ‘राजेश एक्सपोर्ट्स ऐसी कंपनी है, जो गोल्ड ज्वेलरी और जेम्स का काम करती है और उनका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से कोई लेना-देना नहीं है, मगर 23 मार्च, 2022 को मोदी सरकार की भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने राजेश एक्सपोर्ट्स को 18,100 करोड़ रुपये का 5 GW मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम दे दिया.’

एनर्जी सेक्टर कंपनियों को छोड़ राजेश एक्सपोर्ट्स को दिया कामः खेड़ा

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस बिडिंग में राजेश एक्सपोर्ट्स के अलावा सात अन्य ऐसे प्रतिद्वंदी (बीडर) थे, जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से जुड़े थे, लेकिन उन्हें काम देने के बजाए राजेश एक्सपोर्ट्स को काम दे दिया गया. इसके अलावा, साल 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट्स ने कागजों पर 15.15 लाख करोड़ रुपये का काम दिखाया है, लेकिन कोई एजेंसी नहीं जागी. किसी भी एजेंसी की आंखें नहीं खुली.’

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