‘झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी’, राज्यसभा सीट पर JMM संग तनातनी के बीच पवन खेड़ा का बड़ा बयान

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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी’, राज्यसभा सीट को लेकर JMM के साथ तनातनी के बीच पवन खेड़ा का बड़ा बयान

‘झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी’, राज्यसभा सीट को लेकर JMM के साथ तनातनी के बीच पवन खेड़ा का बड़ा बयान

Rajya Sabha Elections: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि हम राज्यसभा की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं. झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी. मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई, मेरी तपस्या साल 2029 में पूरी होगी.

By : मोहित राज दुबे | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 05 Jun 2026 05:28 PM (IST)
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देश के कई राज्यों में होने वाले द्विवार्षिक राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी ने बुधवार (3 जून, 2026) को अपने सात उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है. इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को कर्नाटक की सीट से उम्मीदवार बनाया गया है.

वहीं, पार्टी ने झारखंड की दो में से एक सीट पर प्रणव झा को प्रत्याशी घोषित किया है. हालांकि, झारखंड की राज्यसभा को दो सीटों को लेकर कांग्रेस और हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के बीच तनातनी की खबरें हैं, लेकिन इस बीच कांग्रेस पार्टी के मीडिया प्रमुख पवन खेड़ा ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम राज्यसभा की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं और कांग्रेस झारखंड में भी जीत हासिल करेगी.

राज्यसभा चुनाव को लेकर बोले पवन खेड़ा

कांग्रेस के मीडिया और प्रचार विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने शुक्रवार (5 जून, 2026) को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘हम राज्यसभा की सातों सीटें जीतने जा रहे हैं. झारखंड में भी कांग्रेस जीतेगी. मेरी तपस्या अभी पूरी नहीं हुई है, मेरी तपस्या साल 2029 में पूरी होगी.’ उन्होंने कहा, ‘मैं कर्नाटक से राज्यसभा कन्वेंशन कल शनिवार (6 जून, 2026) को भरूंगा. कर्नाटक की आवाज को बुलंद करना मेरी प्राथमिकता होगी और मैं एक बार फिर से कह रहा हूं कि झारखंड में कांग्रेस जीतेगी.’

LIC के निवेश को लेकर कांग्रेस का सरकार पर हमला

इसके साथ ही, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में LIC को लेकर केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ‘मार्च, 2024 में एक शेयर होल्डर ने शिकायत की थी, लेकिन एलआईसी लगातार राजेश एक्सपोर्ट्स में पैसे लगाता रहा. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि माधबी पुरी बुच ने सात महीने तक उस शिकायत पर कुछ नहीं किया. 2015 में राजेश एक्सपोर्ट्स ने 400 मिलियन डॉलर का निवेश कर स्विटजरलैंड की एक गोल्ड रिफाइनरी खरीदी, लेकिन SEBI ने इस मामले में कोई स्क्रूटनी नहीं की.’

उन्होंने कहा, ‘राजेश एक्सपोर्ट्स ऐसी कंपनी है, जो गोल्ड ज्वेलरी और जेम्स का काम करती है और उनका एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से कोई लेना-देना नहीं है, मगर 23 मार्च, 2022 को मोदी सरकार की भारी उद्योग मंत्रालय (Ministry of Heavy Industries) ने राजेश एक्सपोर्ट्स को 18,100 करोड़ रुपये का 5 GW मैन्यूफैक्चरिंग कैपेसिटी का काम दे दिया.’

एनर्जी सेक्टर कंपनियों को छोड़ राजेश एक्सपोर्ट्स को दिया कामः खेड़ा

कांग्रेस नेता ने आरोप लगाते हुए कहा, ‘इस बिडिंग में राजेश एक्सपोर्ट्स के अलावा सात अन्य ऐसे प्रतिद्वंदी (बीडर) थे, जो एनर्जी स्टोरेज सेक्टर से जुड़े थे, लेकिन उन्हें काम देने के बजाए राजेश एक्सपोर्ट्स को काम दे दिया गया. इसके अलावा, साल 2020-21 और 2024-25 के बीच में राजेश एक्सपोर्ट्स ने कागजों पर 15.15 लाख करोड़ रुपये का काम दिखाया है, लेकिन कोई एजेंसी नहीं जागी. किसी भी एजेंसी की आंखें नहीं खुली.’ 

यह भी पढे़ंः कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार का ऐलान, खरगे और पवन खेड़ा को कर्नाटक से उतारा, देखें पूरी लिस्ट

About the author मोहित राज दुबे

एबीपी न्यूज से जुड़े मोहित राज दुबे एक अनुभवी पत्रकार हैं, जो देश की राजनीति, संसद और जमीनी स्तर की रिपोर्टिंग के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीकॉम और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पीजी डिप्लोमा किया है. इसके बाद दिल्ली के Aurobindo Institute of Mass Communication से जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा तथा Guru Jambheshwar University से एमए इन मास कम्युनिकेशन पूरा किया है. वे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए. वे राजनीति से लेकर संसद की रिपोर्टिंग करते हैं. उनके व्यापक रिपोर्टिंग अनुभव में शामिल है: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2007, 2013, 2017, 2022), लोकसभा चुनाव (2009, 2014, 2019, 2024), देश के कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की जमीनी कवरेज, 2013 उत्तराखंड बाढ़ की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात से दिल्ली आगमन की कवरेज और कोविड-19 महामारी के दौरान लगातार रिपोर्टिंग. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और न्याय यात्रा की विस्तृत कवरेज भी किया है. उनकी पत्रकारिता का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, 2024 के चुनाव नतीजों के बाद 10 जनवरी को राहुल गांधी का एकमात्र इंटरव्यू लेना.
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Published at : 05 Jun 2026 05:28 PM (IST)
Tags :
JHARKHAND CONGRESS Rajya Sabha Elections 2026
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