चेन्नई एयरपोर्ट पर एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया. मदुरै से चेन्नई आ रही इंडिगो की एक फ्लाइट की सामने की विंडशील्ड में गुरुवार देर रात दरार आ गई. यह दरार लैंडिंग से ठीक पहले पायलट की नजर में आई. इंडिगो की ये फ्लाइट रात 11:12 बजे सुरक्षित लैंड हुई, जिसमें 76 यात्री सवार थे.

पायलट ने कॉकपिट ग्लास में जैसे ही दरार देखी, तुरंत एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को सूचित किया. इसके बाद सुरक्षा प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिव किए गए, जिससे विमान सुरक्षित रूप से रनवे पर उतारा जा सका. सभी यात्रियों को सुरक्षित तरीके से विमान से उतार लिया गया और किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं मिली.

ग्लास पैनल को बदलने की तैयारी

विमान को लैंडिंग के बाद बे नंबर 95 पर खड़ा किया गया, जहां तकनीकी टीमों ने ग्लास पैनल को बदलने की तैयारी की. हालांकि, दरार के कारणों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है. बता दें कि इस घटना के कुछ घंटे पहले ही केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने प्रमुख घरेलू एयरलाइनों और विमानन अधिकारियों के साथ एक मासिक समीक्षा बैठक की थी.

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने की थी समीक्षा बैठक

केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री नायडू ने बैठक में त्योहारी सीजन से पहले सुरक्षा, संचालन और यात्री सेवाओं की समीक्षा की. मंत्री ने इस दौरान सुरक्षा मानकों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए और एयरलाइनों से किरायों को उचित बनाए रखने की अपील की. उन्होंने DGCA की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट को किराया नियंत्रण पर सख्त निगरानी रखने का निर्देश दिया.

स्वच्छ हवाई अड्डों को बढ़ावा देने पर जोर

एयरलाइन कंपनी के प्रतिनिधियों ने बैठक में बताया कि त्योहारी भीड़ को देखते हुए व्यस्त रूटों पर अतिरिक्त उड़ानें शुरू की जा रही हैं. बैठक में एयरसेवा पोर्टल पर शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार, सतत और स्वच्छ प्रथाओं को अपनाने और पीएम मोदी के स्वच्छता मिशन के अनुरूप स्वच्छ हवाई अड्डों को बढ़ावा देने पर जोर दिया.

