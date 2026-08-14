राहुल गांधी ने विदेश नीति पर की पीएम मोदी की मिमिक्री तो भड़की BJP, 'शर्मनाक, हताशा में अपमान'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की. इस पर अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है. पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की इस हरकत को शर्मनाक बताया. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो उनकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल खड़े कर दिए.

निशिकांत दुबे ने साधा निशाना

निशिकांत दुबे ने एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है.

स्मृति ईरानी ने की क्रिप्टिक पोस्ट

वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने क्रिप्टिक पोस्ट कर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है. स्मृति ने पोस्ट में लिखा, ऊंचाई तक पहुंच न पाए, अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए, मर्यादा तार-तार करते हैं.

विनोद तावड़े ने टिप्पणियों को बताया अपमानजनक

राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक संप्रभु देश की राष्ट्रध्यक्ष और भारतीय प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां करना बेहद अपमानजक है. भारतीय विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर ऐसा आचरण भारतीय राजनीति को शर्मसार करने वाला है.