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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराहुल गांधी ने विदेश नीति पर की पीएम मोदी की मिमिक्री तो भड़की BJP, 'शर्मनाक, हताशा में अपमान'

राहुल गांधी ने विदेश नीति पर की पीएम मोदी की मिमिक्री तो भड़की BJP, 'शर्मनाक, हताशा में अपमान'

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को विदेश नीति को लेकर रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की. इस पर बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है.

Written By : आशुतोष प्रताप सिंह |  Updated at : 14 Aug 2026 06:41 AM (IST)
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लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को विदेश नीति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने रचनात्मक कांग्रेस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मिमिक्री की. इस पर अब बीजेपी ने राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला है. पार्टी के तमाम नेताओं ने राहुल गांधी की इस हरकत को शर्मनाक बताया. बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो उनकी मानसिक स्थिति पर ही सवाल खड़े कर दिए.

निशिकांत दुबे ने साधा निशाना

निशिकांत दुबे ने एक्स पर राहुल गांधी का एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, आपको लगता है कि राहुल गांधी जी की मानसिक स्थिति ठीक है? झारखंड के रांची में कांके इनके लिए ठीक जगह है. 

स्मृति ईरानी ने की क्रिप्टिक पोस्ट

वहीं बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने क्रिप्टिक पोस्ट कर राहुल गांधी का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधा है. स्मृति ने पोस्ट में लिखा, ऊंचाई तक पहुंच न पाए, अभद्र व्यवहार करते हैं, तर्कों से जो हार गए, मर्यादा तार-तार करते हैं.

विनोद तावड़े ने टिप्पणियों को बताया अपमानजनक

राज्यसभा सांसद और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े ने भी राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने एक्स पर लिखा, देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा एक संप्रभु देश की राष्ट्रध्यक्ष और भारतीय प्रधानमंत्री पर अशोभनीय टिप्पणियां करना बेहद अपमानजक है. भारतीय विदेश नीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को लेकर ऐसा आचरण भारतीय राजनीति को शर्मसार करने वाला है.

About the author आशुतोष प्रताप सिंह

आशुतोष प्रताप सिंह ABP न्यूज डिजिटल में कार्यरत हैं. वे न्यूज़ टीम का हिस्सा हैं और राजनीति, खेल, राष्ट्रीय घटनाक्रम, चुनाव, सामाजिक मुद्दों और समसामयिक विषयों से जुड़ी खबरों पर विशेष रूप से लिखते हैं. समाचारों को सरल, तथ्यपरक और पाठकों के लिए सहज भाषा में प्रस्तुत करना उनकी कार्यशैली का प्रमुख हिस्सा है.

उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के मूल निवासी आशुतोष प्रताप सिंह पिछले करीब 8 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्होंने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्यूनिकेशन से रेडियो एवं टीवी जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है. समाचार लेखन के अलावा उन्हें घूमने, नई जगहों को जानने और फोटोग्राफी का विशेष शौक है. राजनीतिक और खेल पत्रकारिता में उनकी गहरी रुचि रही है, जिसके चलते इन विषयों पर निरंतर लेखन और विश्लेषण करते रहे हैं.
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Published at : 14 Aug 2026 06:32 AM (IST)
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