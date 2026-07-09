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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMahadev App Case : महादेव ऐप का 'काला साम्राज्य'! CBI की 11 चार्जशीट से बेनकाब करोड़ों के सट्टे और 'प्रोटेक्शन मनी' का खेल

Mahadev App Case : महादेव ऐप का 'काला साम्राज्य'! CBI की 11 चार्जशीट से बेनकाब करोड़ों के सट्टे और 'प्रोटेक्शन मनी' का खेल

महादेव ऐप मामले में CBI ने 11 चार्जशीट दाखिल कर अवैध सट्टेबाजी, मनी लॉन्ड्रिंग और कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की बड़ी परतें उजागर की हैं. मुख्य आरोपी अब भी विदेश में हैं.

Written By : रवि यादव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 09 Jul 2026 06:33 PM (IST)
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सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने महादेव ऐप से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में असीम दास, रोहित गुलाटी, विकास छपरिया, अनिल धम्मानी, विशाल आहूजा और धीरज आहूजा के ख़िलाफ़ PC एक्ट, 1988 और IPC के तहत धोखाधड़ी, जालसाज़ी और आपराधिक साज़िश के अपराधों के लिए 06 चार्जशीट दाखिल की हैं. CBI ने मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल तथा अन्य लोगों के ख़िलाफ़ अतिरिक्त सबूत भी दाखिल किए हैं, जिनके ख़िलाफ़ पहले ही चार्जशीट दाखिल की जा चुकी थी.
 
महादेव ऐप के एक अन्य मामले में, CBI ने 66 आरोपियों के ख़िलाफ़ 05 चार्जशीट दाखिल की हैं. इनमें सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल और सट्टेबाज़ी सिंडिकेट पैनल के सदस्य शामिल हैं, जिनके ज़रिए अपराध से हुई कमाई का लेन-देन किया जाता था. ये 05 चार्जशीट IPC और छत्तीसगढ़ जुआ निषेध अधिनियम के तहत अपराधों के लिए दाखिल की गई थीं.

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देशव्यापी सट्टा नेटवर्क

महादेव ऐप देश में सामने आए सबसे बड़े अवैध सट्टेबाज़ी सिंडिकेट में से एक है, जिसे भारत के बाहर से चलाया जाता था. सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल ने इसे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए लाखों यूज़र्स तक पहुँचने वाले एक देशव्यापी नेटवर्क में बदल दिया. जाँच से पता चला है कि सिंडिकेट देश भर में अवैध सट्टेबाज़ी पैनल चलाता था, यूज़र्स को जोड़ता था और गेम व सट्टेबाज़ी बाज़ार चलाता था. इससे होने वाले अवैध मुनाफ़े को 'म्यूल अकाउंट्स' (दूसरे के नाम पर खोले गए खातों) के जाल के ज़रिए लॉन्डर किया जाता था और अंत में फ़ंड को विदेश भेज दिया जाता था.

विदेश भागे मास्टरमाइंड

अपराध से हुई कमाई का कुछ हिस्सा सरकारी अधिकारियों को 'प्रोटेक्शन मनी' के तौर पर दिया जाता था. जाँच में पता चला है कि महादेव ऐप के प्रमोटर और उनके कई सहयोगी कुछ साल पहले पश्चिम एशियाई देशों में भाग गए थे और भारत के बाहर से इस नेटवर्क को चलाना जारी रखे हुए हैं. विदेश जा चुके 04 मुख्य आरोपियों के ख़िलाफ़ पहले ही 'रेड कॉर्नर नोटिस' जारी किए जा चुके हैं. उन्हें 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित कराने की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है.

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Published at : 09 Jul 2026 06:33 PM (IST)
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