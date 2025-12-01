हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाRubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी

Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: रुबैया सईद किडनैपिंग केस में CBI का बड़ा एक्शन, 36 साल बाद गिरफ्त में आया एक और आरोपी

Rubaiya Sayeed Kidnapping Case: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन रुबैया सईद के किडनैंपिग केस में 36 साल बाद नया मोड़ आया है.

By : आसिफ कुरैशी, एबीपी न्यूज़ | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 01 Dec 2025 10:19 PM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने 36 साल पुराने रुबैया सईद किडनैपिंग केस के सिलसिले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है. बता दें कि ये मामला जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और उस समय के केंद्रीय गृह मंत्री रहे मुफ़्ती मोहम्मद सईद की बेटी रुबैया सईद से जुड़ा है. उस दौरान जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के जेल में बंद मिलिटेंट्स की रिहाई के लिए रुबैया सईद का अपहरण किया गया था. रुबैया सईद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की चीफ और जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बहन हैं.

रुबैया सईद को अपहरण करने के 5 दिन बाद रिहा किया गया था. उस वक्त केंद्र में वीपी सिंह की सरकार ने आतंकियों की मांग मानते हुए जेकेएलएफ के पांच आतंकियों को छोड़ दिया था. रुबैया सईद अब तमिलनाडु में रहती हैं और इस केस में सीबीआई की गवाह भी हैं. सीबीआई ने 1990 के दशक की शुरुआत में इस केस को अपने हाथ में लिया था.

श्रीनगर से हुई गिरफ्तारी

सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के पूर्व सदस्य रहे शफ़ात अहमद शुंगलू पुत्र सैफ़-उद-दीन के रूप में हुई है, जो पुराने शहर में श्रीनगर के हावल इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है. बता दें कि आरोपी शुंगलू अभी श्रीनगर के निशात इलाके के इश्बर में रह रहा था, जहां से सीबीआई ने पुलिस स्टेशन निशात से उससे कस्टडी में लिया है.

मुख्य आरोपियों में यासीन मलिक का नाम

मामले के जानकार सूत्रों ने बताया कि ये गिरफ्तारी 1989 के किडनैपिंग केस में केंद्रीय जांच एजेंसी की चल रही कार्रवाई के हिस्से के तौर पर हुई है, जिसमें हाल के सालों में कई आरोपियों से पूछताछ की गई है क्योंकि ट्रायल तय कोर्ट में चल रहा है. 

जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) का चेयरमैन यासीन मलिक जो उस समय आतंकी ग्रुप का कमांडर इन चीफ था, इस केस के मुख्य आरोपियों में से एक है और उसका भी ट्रायल चल रहा है. जानकारी के लिए बता दें कि रुबैया सईद ने कोर्ट के सामने यासीन मलिक की पहचान किडनैपर के तौर पर की है.

ये भी पढ़ें

Vande Mataram Discussion: वंदे मातरम पर संसद में होगी चर्चा, 10 घंटे का समय अलॉट; PM मोदी भी होंगे शामिल

Published at : 01 Dec 2025 10:19 PM (IST)
Tags :
CBI Shafat Ahmed Shunglu Rubaiya Sayeed Kidnapping Case
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

Parliament Winter Session: संसद का सीन..ड्रामा, डॉग और ड्रीम! | SP | Congress | PM Modi | BJP
SIR Controversy: 'शोर' या 'काम'...संसद में क्या जरूरी? | Parliament Winter Session | BJP | Congress
ATF Price Hike: हवाई सफर फिर हुआ महंगा | दिसंबर में Aviation Fuel के दाम बढ़े | Paisa Live
Neochem Bio Solutions Ltd IPO Full Review | Price Band, GMP, Lot Size, Financials & Listing |
Bihar News: बिहार विधानसभा में नया स्पीकर बनने की तैयारी शुरू,प्रेम कुमार ने भरा अपना नामांकन
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
भारत में अब नया फोन खरीदने पर नजर आ सकता है ये सरकारी ऐप, जानें इससे क्या बदल जाएगा?
बिहार
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
'ईश्वर की सतत लेती हूं…', JDU विधायक विभा देवी ठीक से नहीं पढ़ सकीं शपथ, कई बार अटकीं, VIDEO
क्रिकेट
IND vs SA: टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम से आया चौंकाने वाला वीडियो, रांची ODI के बाद कोहली ने किया गंभीर को इग्नोर?
इंडिया
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
हंगामे की भेंट चढ़ा संसद सत्र का पहला दिन, SIR चर्चा पर अड़ा रहा विपक्ष, जानें किसने क्या कहा?
साउथ सिनेमा
Malayalam Latest Releases: दिसंबर के पहले हफ्ते थिएटर्स में रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
दिसंबर के पहले हफ्ते रिलीज होंगी ये मलयालम फिल्म्स, एक्शन और थ्रिल का मिलेगा परफेक्ट डोज
न्यूज़
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
Explained: देशभर के राजभवन बने 'लोकभवन', कैसे विपक्षी राज्यों में राज्यपाल-सीएम टेंशन खत्म होगी, बीजेपी की मंशा क्या है?
विश्व
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या, Ex-बॉयफ्रेंड ने लाश को सूटकेस में भर जंगल में दफनाया
सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर की गला घोंटकर हत्या, Ex-बॉयफ्रेंड ने लाश को सूटकेस में भर जंगल में दफनाया
हेल्थ
Early Signs Of Liver Damage: लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
लिवर खराब होने से पहले शरीर के इस हिस्से में दिखते हैं 4 निशान, इन्हें कैसे पहचानें?
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget