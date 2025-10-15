केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को महाराष्ट्र के नासिक जिले में रिश्वतखोरी को लेकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. सीबीआई ने नासिक के सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय (CGST & Central Excise and Customs Nashik Commissionerate) के अधीक्षक हरि प्रकाश शर्मा को 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथ गिरफ्तार किया है.

कानून कार्रवाई न करने के बदले में मांगे थे 50 लाख रुपये

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वतखोरी को लेकर यह मामला मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को दर्ज किया था. इस मामले में आरोप लगाया है कि आरोपी अधिकारी ने शिकायतकर्ता से एक निजी कंपनी के IGST इनपुट मामले में कोई कानूनी कार्रवाई न करने के बदले में 50 लाख रुपये की रिश्वत की मांग की थी. वहीं, बाद में आरोपी अधीक्षक हरि प्रकाश शर्मा ने 50 लाख रुपये की रकम को घटाकर 22 लाख रुपये कर दिया.

शिकायत मिलने के बाद सीबीआई ने बिछाया जाल

सीबीआई के पास दर्ज आरोप के मुताबिक, हरि प्रकाश शर्मा ने शिकायतकर्ता को मंगलवार (14 अक्टूबर, 2025) को 5 लाख रुपये देने को कहा था. इसके बाद रिश्वत की बाकी रकम 17 लाख रुपये को शुक्रवार (17 अक्टूबर, 2025) को देने का निर्देश दिया था. इस मामले में शिकायत मिलने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने आरोपी अधीक्षक को रंगेहाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया और नासिक में उसके कार्यालय के बाहर 5 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए उसे रंगेहाथ पकड़ लिया.

अधिकारी के गिरफ्तारी के बाद CBI ने मारा छापा

हरि प्रकाश शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद सीबीआई ने आरोपी के आवासीय और कार्यालय परिसरों में गहन छापेमारी की. इस छापेमारी के दौरान सीबीआई ने 19 लाख रुपये नकद और कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए.

कोर्ट ने आरोपी को पुलिस हिरासत में भेजा

सीबीआई ने नासिक आयुक्तालय में सीजीएसटी और केंद्रीय उत्पाद शुल्क के अधीक्षक और गिरफ्तार आरोपी हरि प्रकाश शर्मा को बुधवार (15 अक्टूबर, 2025) को पुणे कोर्ट में पेश किया, जहां माननीय अदालत ने उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

यह भी पढ़ेंः 'चुनाव से पहले ही फूट गया गुब्बारा', प्रशांत किशोर के ऐलान पर JDU का तंज; RJD-BJP का भी आया रिएक्शन