जहांगीर खान को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम सुरक्षा खत्म, कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस सौगता भट्टाचार्य की सिंगल बेंच में मंगलवार (26 मई, 2026) को एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होनी है. फाल्टा विधानसभा क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (TMC) के उम्मीदवार जहांगीर खान को पुलिस की गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम सुरक्षा पिछले सप्ताह इसी पीठ ने 24 मई तक के लिए बढ़ाई थी. यह सुरक्षा उसी दिन समाप्त हो गई, जिस दिन पुनर्मतदान के परिणाम घोषित किए गए थे.

29 अप्रैल को फाल्टा में नियमित मतदान के दिन और उससे पहले मतदाताओं को धमकाने के संबंध में जहांगीर खान के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने 21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए 18 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की. इसी दिन मामले की सुनवाई हुई और जस्टिस भट्टाचार्य ने उन्हें 24 मई तक गिरफ्तारी सहित पुलिस की किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की.

18 मई को जस्टिस भट्टाचार्य ने अगली सुनवाई की तारीख 26 मई तय की. मंगलवार को अदालत के पहले या दूसरे आधे सत्र के आरंभ में मामले की सुनवाई होने की संभावना है. अब यह देखना बाकी है कि अदालत उन्हें अंतरिम सुरक्षा प्रदान करती है या नहीं.

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21 मई को होने वाले पुनर्मतदान से पहले जहांगीर खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक चुनाव से अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी और नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के फाल्टा के लिए विशेष विकास पैकेज के प्रति एकजुटता व्यक्त की. हालांकि, उनकी नाम वापसी की घोषणा मात्र प्रतीकात्मक थी और पुनर्मतदान के दिन भी ईवीएम पर उनका नाम प्रदर्शित होता रहा.

24 मई को फाल्टा पुनर्मतदान के परिणाम घोषित किए गए और भाजपा उम्मीदवार देबांशु पांडा ने 1,00,000 से अधिक वोटों के अंतर से शानदार जीत हासिल की. ​​सीपीआई (एम) के उम्मीदवार शंभूनाथ कुमरी दूसरे स्थान पर रहे, जबकि जहांगीर खान सिर्फ 7,783 वोट प्राप्त करके चौथे स्थान पर रहे और उनकी जमानत जब्त हो गई.

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