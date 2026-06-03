एबीपी नेटवर्क के खास कार्यक्रम 'India @ 2047 Conclave' का मंच तैयार है. 'बिल्डिंग भारत @ 2047' थीम वाली कॉन्क्लेव में भारत की आजादी के 100वें वर्ष यानी 2047 तक देश को एक महाशक्ति बनाने के रोडमैप और विभिन्न चुनौतियों पर गहन चर्चा होगी. एबीपी नेटवर्क के CEO सुमंत दत्ता ने कहा कि मैं India@2047 Conclave के दूसरे चरण में आप सबका स्वागत करता हूं. हम यहां इसलिए एकत्रित हुए हैं कि कैसे 2047 में देश विकसित हो सके और इसकी रूपरेखा क्या हो.

एबीपी नेटवर्क के सीईओ सुमंत दत्ता ने इंडिया@2047 शिखर सम्मेलन की शुरुआत करते हुए कहा कि भले ही दुनिया अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी सहित अलग-अलग पहलुओं में तेजी से बदलाव का सामना कर रही है, लेकिन फिर भी भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है, जहां भारत के पास वैश्विक स्तर पर महाशक्ति बनने और भविष्य तय करने का अवसर है.

दत्ता ने कहा, '2047 सिर्फ एक तारीख नहीं है, यह एक ऐसा भारत बनाने का अवसर है, जिसकी हम सभी आकांक्षा रखते हैं. एक ऐसा भारत जो संभावनाओं से भरे देश से विकसित होकर आत्मनिर्भरता, समृद्धि और एक ऐसे समाज का देश बन जाएगा, जो हर जगह और हर किसी को बढ़ावा देता है.' दत्ता ने आगे कहा कि ऐसा विजन भारत के लिए रवींद्रनाथ टैगोर की आकांक्षा के साथ निकटता से मेल खाता है, 'जहां मन भय से मुक्त हो और सिर ऊंचा रहे.'

उन्होंने दुनिया में मची उथल-पुथल का उल्लेख करते हुए कहा कि दुनिया भर के देश कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व बदलावों का सामना कर रहे हैं. दत्ता कहा, 'दुनिया तेजी से बदल रही है. वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं तेजी से बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को नया रूप दे रही है, एनर्जी सिस्टम का पुनर्निर्माण और पुनर्गठन हो रहा है और एआई समाजों के कामकाज के तरीके को बदल रही है.'