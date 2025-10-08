पहाड़ों से प्यार करने वाले लोगों के लिए सीमा सड़क संगठन (Border Road Organisation/BRO) ने लद्दाख की धरती पर एक नया कारनामा कर दिया है. BRO का यह कारनामा इतना बड़ा और महत्वपूर्ण है, जिसे दुनिया के इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया है. जी हां, बॉर्डर रोड ऑर्गनाइजेशन (BRO) लेह-लद्दाख के पास मिग ला दर्रे पर 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड का निर्माण कर दिया है. BRO ने इस मोटरेबल रोड के निर्माण करके फिर से गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है.

BRO की टीम गुरुवार (2 अक्टूबर, 2025) को लद्दाख के लेह जिले के मिग ला दर्रे के शिखर पर पहुंची और समुद्र से 19,400 फीट (5,913 मीटर) की ऊंचाई पर भारत और सीमा सड़क संगठन (BRO) का झंडा फहराया.

BRO अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर निकला आगे

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लेह जिले में स्थित मिग ला दर्रा अब दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित मोटरेबल रोड बन गया है. इतना ही नहीं, बीआरओ ने अपने ही पिछले वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़कर यह हैरतंगेज कारनामा कर दिखाया है. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इससे पहले 19,024 फीट की ऊंचाई पर उमलिंग ला दर्रे पर रोड बनाने के लिए बीआरओ का नाम दर्ज था. जिसे पार करते हुए बीआरओ ने दुनिया के सबसे दुर्गम इलाकों में से एक में रणनीतिक संपर्क को भी नई परिभाषा दी है और एक एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है.

भारतीय सेना ने BRO की कामयाबी पर जताई खुशी

#BRO creates history again!



Border Roads Organisation #BRO has once again created history as Project Himank constructed the world’s highest motorable road at Mig La Pass (19,400 ft) in #Ladakh surpassing its own Guinness World Record set at Umling La (19,024 ft).



The newly… pic.twitter.com/AuqFRDT2fk — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) October 4, 2025

प्रोजेक्ट हिमांक के तहत लिकारू-मिग ला दर्रा, हानले से फुक्चे तक नवनिर्मित यह मोटरेबल रोड सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखती है. इसके अलावा यह सड़क लद्दाख के इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने के नजरिए से भी बेहद महत्वपूर्ण है. भारतीय सेना ने सीमा सड़क संगठन (BRO) के इस कामयाबी पर खुशी जताई है और कहा कि BRO ने एक बार फिर से इतिहास रचा दिया है.

यह भी पढ़ेंः 'ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त करें राष्ट्रपति', बंगाल में MP-MLA पर हमले के बाद दिल्ली में BJP का प्रदर्शन