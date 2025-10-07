हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'ममता सरकार को तुरंत बर्खास्त करें राष्ट्रपति', बंगाल में MP-MLA पर हमले के बाद दिल्ली में BJP का प्रदर्शन

BJP Protest in Delhi: सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. BJP सांसदों और विधायकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. वहां की सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है.

By : बलराम पांडेय | Edited By: विजय कुमार बिट्ठल | Updated at : 07 Oct 2025 11:42 PM (IST)
पश्चिम बंगाल में बीजेपी सांसद और विधायक पर हुए कथित हमले के विरोध में मंगलवार (7 अक्टूबर 2025) को दिल्ली में बंगाल भवन के बाहर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता बंगाल भवन की ओर बढ़ने लगे तो पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने भारी संख्या में बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया. इस दौरान कुछ कार्यकर्ता बैरिकेडिंग पर चढ़ने लगे, जिससे मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बन गई.

पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से कहा कि इलाके में धारा 163 लागू है और प्रदर्शन की परमिशन भी नहीं दी गई, ऐसे में बिना अनुमति के प्रदर्शन की इजाजत नहीं है. इसके बावजूद बीजेपी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे. पुलिस ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने की अपील की, लेकिन बीजेपी कार्यकर्ता धारा 163 का उल्लंघन करते रहे.

पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हो रही हत्या- चंदोलिया

बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, ‘पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है. बीजेपी सांसदों और विधायकों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं. वहां की सरकार हिंसा को बढ़ावा दे रही है. राष्ट्रपति को तत्काल ममता बनर्जी की सरकार बर्खास्त करना चाहिए.’

बंगाल में बीजेपी नेताओं पर कई बार हुए हमले

पिछले कुछ दिनों से पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं. हाल ही में पार्टी के एक सांसद खगेन मुर्मू पर हमले के बाद राज्यभर में बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी बढ़ गई है. पार्टी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस (TMC) के गुंडे लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले कर रहे हैं और पुलिस मूकदर्शक बनी हुई है.

BJP ने लगाया आरोप तो TMC ने किया पलटवार

बीजेपी का कहना है कि राज्य में कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है और विपक्षी आवाज को कुचला जा रहा है. वहीं TMC का कहना है कि बीजेपी राजनीतिक लाभ के लिए झूठा माहौल बना रही है. दिल्ली में हुए इस प्रदर्शन में धारा 163 लागू होने के बावजूद बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए. पुलिस ने एहतियातन आसपास के इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी है ताकि किसी तरह की हिंसा या तोड़फोड़ न हो सके.

मैं बलराम पांडेय ABP नेटवर्क में वरिष्ठ संवाददाता हूं. मीडिया उद्योग में 19 वर्षों से अधिक अनुभव के साथ, मैं रिपोर्टिंग और विश्लेषण में अपने अनुभव का लाभ उठाकर दर्शकों को आकर्षित और जागरूक करने वाली उच्च-प्रभाव वाली कहानियाँ पेश करता हूं. वर्तमान में, मैं दिल्ली सरकार और राजनीतिक घटनाओं, प्रवर्तन निदेशालय (ED), CBI को कवर करने, के साथ बड़े इंटरव्यू और समसामयिक मामलों पर व्यावहारिक विश्लेषण प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदारी निभा रहा हूं 
Published at : 07 Oct 2025 11:42 PM (IST)
BJP WEST BENGAL MAMATA BANERJEE DELHI Bengal Bhawan
