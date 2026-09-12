ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाभाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?

भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?

ब्रिक्स समिट 2026 में डिनर के लिए दिल्ली के लग्जरी होटलों में खास भारतीय मेन्यू तैयार किया गया है. सत्तू, बाजरा, भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी जैसे व्यंजन खास आकर्षण होंगे.

Written By : सौरव कुमार |  Updated at : 12 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Preferred Sources

भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों से नेता और प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं. सम्मेलन में बैठकों और कूटनीतिक चर्चाओं के साथ भारतीय खान-पान भी विदेशी मेहमानों के अनुभव का अहम हिस्सा बनने वाला है. दिल्ली के बड़े लग्जरी होटलों में शेफ प्रतिनिधियों के लिए ऐसे खास डिनर मेन्यू तैयार कर रहे हैं, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के पारंपरिक व्यंजनों के साथ आधुनिक स्वाद का मेल देखने को मिलेगा.

इस खास मेन्यू में बाजरा और दूसरे मिलेट्स को खास जगह दी गई है. इसके अलावा सत्तू जैसे पारंपरिक भारतीय डिश को भी विदेशी मेहमानों के सामने पेश किया जाएगा. मकसद सिर्फ खाना परोसना नहीं, बल्कि भारत की अलग-अलग क्षेत्रीय खाने की परंपराओं से मेहमानों को परिचित कराना है.

ये भी पढ़ें: कश्मीरी पंडितों को फिर धमकी! लश्कर के संगठन ने कहा- 'दूर रहो...'

भारतीय स्वाद के साथ इंटरनेशनल टच

द ललित नई दिल्ली के जनरल मैनेजर विशाल शर्मा के मुताबिक, होटल की फूड टीम ने ऐसा मेन्यू तैयार किया है जिसमें भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के स्वाद को आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय अंदाज के साथ जोड़ा गया है. होटल में दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के ठहरने की उम्मीद है. मेहमानों को गलौटी कबाब और ताजा तंदूरी ब्रेड जैसे लोकप्रिय भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे.

इसके साथ मिलेट्स से तैयार कई विकल्प भी मेन्यू का हिस्सा होंगे. इन व्यंजनों के जरिए पारंपरिक अनाजों की खासियत और उनके पोषण को सामने लाने की कोशिश की गई है. डिनर मेन्यू में भारतीय स्वाद से अलग कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यंजन भी शामिल हैं. इनमें मिसो पेस्ट के साथ तैयार बैंगन, धीमी आंच पर पकाई गई चाइनीज कैबेज और एम्बर सॉस के साथ जापानी शैली की मीठी किडनी बीन्स जैसी डिशेज शामिल हैं.

सत्तू और बाजरा को मिलेगी खास जगह

द लीला पैलेस नई दिल्ली के एग्जीक्यूटिव शेफ करण ठाकुर के अनुसार, होटल ने भारतीय खान-पान की विविधता को दिखाने के लिए विशेष कुकिंग एक्सपीरियंस तैयार किया है. इसमें सत्तू, बाजरा और दूसरे मिलेट्स से बने व्यंजन खास आकर्षण होंगे. होटल का रॉयल इंडियन खाना पहले से ही विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के बीच लोकप्रिय रहा है. शेफ की टीम ने सामग्री चुनने से लेकर खाना तैयार करने और उसे मेहमानों तक पहुंचाने तक हर स्तर पर खास तैयारी की है.

डिनर में देश के कई राज्यों का स्वाद

ब्रिक्स मेहमानों के लिए तैयार डिनर मेन्यू में भारत के अलग-अलग हिस्सों की मशहूर स्नैक्स और डिशेज को जगह दी गई है. महाराष्ट्र की भाकरवड़ी, राजस्थान की मिनी कचौड़ी, बंगाल की कुचो निमकी और तमिलनाडु का मुरुक्कू मेन्यू में शामिल होंगे. इसके साथ कश्मीरी मसालेदार अखरोट भी मेहमानों को परोसे जाएंगे.

मिलेट्स से तैयार व्यंजनों को भी इस मेन्यू में प्रमुखता दी गई है. खास तौर पर एडिबल लोटस को गुलाब, केसर और इलायची के साथ तैयार कर एक अलग स्वाद के रूप में पेश किया जाएगा. इस तरह मेन्यू में एक तरफ पूरी तरह भारतीय स्वाद दिखाई देगा, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स की अंतरराष्ट्रीय भावना को भी जगह मिलेगी.

मां की रेसिपी से तैयार होगा खास ‘ट्रेडिशन टू टेबल’

ताज होटल, नई दिल्ली ने भी ब्रिक्स मेहमानों के लिए एक खास पाक अनुभव तैयार किया है. होटल के एरिया डायरेक्टर-ऑपरेशंस और जनरल मैनेजर अनमोल अहलूवालिया के मुताबिक, ‘ट्रेडिशन टू टेबल’ नाम से ऐसा मेन्यू तैयार किया गया है, जिसकी कई रेसिपी होटल के शेफ की माताओं से प्रेरित हैं.

इस मेन्यू में खमीरी रोटी के साथ नल्ली निहारी, गुच्छी पुलाव और दिल्ली-6 चिकन कोरमा जैसे पारंपरिक भारतीय व्यंजन शामिल हैं. इसके अलावा केले के पत्ते में हल्दी और नींबू के साथ पकाई गई चिलीयन सी बास, इमली, मिर्च और पाम शुगर के साथ तैयार प्रॉन्स तथा काली मिर्च और मिर्च के स्वाद वाले लैंब चॉप्स भी मेन्यू का हिस्सा होंगे.

खाने के जरिए दिखेगी भारत की विविधता

ब्रिक्स समिट 2026 के दौरान तैयार किए जा रहे ये मेन्यू सिर्फ अलग-अलग व्यंजनों का कलेक्शन नहीं हैं. इनके जरिए भारत की क्षेत्रीय खान-पान की परंपराओं, पारंपरिक अनाजों और घरेलू रसोई के स्वाद को अंतरराष्ट्रीय मेहमानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. बाजरा और सत्तू जैसे देसी खाद्य पदार्थों से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु और कश्मीर के व्यंजनों तक, इस खास मेन्यू में भारत की विविधता दिखाई देगी. वहीं विदेशी स्वाद वाली कुछ डिशेज के जरिए अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों की पसंद का भी ध्यान रखा गया है.

ये भी पढ़ें: 7 साल बाद भारत आ रहे जिनपिंग, रिश्ते सुलझाएंगे, PM मोदी संग इन मुद्दों पर होगी बात

About the author सौरव कुमार

4 सालों से डिजिटल मीडिया में काम कर रहे हैं. साल 2022 से एबीपी न्यूज़ से जुड़े हुए हैं. राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की भी जिम्मेदारी संभालते हैं. सेंट्रल यूनिर्वसिटी ऑफ साउथ बिहार से 2022 में पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातक की डिग्री हासिल की. राजनीति, चुनाव, सामाजिक विषयों और साहित्य में रुचि है. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर जोर देते हैं. राजनीति से जुड़ी खबरों पर लगातार लिख रहे हैं
Read More
Published at : 12 Sep 2026 01:23 PM (IST)
Tags :
Bharat Mandapam BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: नई दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, PM मोदी से होगी बड़ी मीटिंग
LIVE: नई दिल्ली पहुंचे चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग, PM मोदी से होगी बड़ी मीटिंग
इंडिया
Video: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री
Video: 'देखो ये हैं PM मोदी...', मलेशियाई PM अनवर इब्राहिम के इतना कहते ही हंस पड़े प्रधानमंत्री
इंडिया
भारत पहुंचे शी जिनपिंग, BRICS में आज कब क्या होगा, जानें सब
भारत पहुंचे शी जिनपिंग, BRICS में आज कब क्या होगा, जानें सब
इंडिया
पुतिन ने BRICS में पश्चिमी देशों को धोया, बताया क्या है उनकी गलती
पुतिन ने BRICS में पश्चिमी देशों को धोया, बताया क्या है उनकी गलती
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
BRICS 2026: Putin- Modi की दोस्ती दमदार, Trump के छूटे पसीने !। BRICS Summit 2026
Janhit : ट्रंप की दादागीरी का जवाब BRICS से | BRICS Summit 2026 | PM Modi | Putin | XI Jinping
Janhit With Chitra Tripathi: Iran के चक्रव्यूह में फंसे Trump!। Iran-Israel War
Bharat ki Baat with Pratima Mishra: Mukhtar 9/11 का असली मास्टर माइंड !।
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
CJP नेता सौरव दास मोदी सरकार पर भड़के, बोले- 'इंस्टाग्राम पर मेरी...'
राजस्थान
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
'अब सुसाइड करना पड़ेगा', एशियन गेम्स से बाहर हुईं दिव्यांशी का भावुक वीडियो
इंडिया
शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?
शी जिनपिंग ब्रिक्स के लिए दिल्ली पहुंचे, एयरपोर्ट पर किसने किया रिसीव?
साउथ सिनेमा
170 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी 'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
'हनुमान' अंश' अब तेलुगु में मचाएगी धमाल, इस दिन होगी रिलीज
विश्व
हमारे मिलिट्री बेस पर हुए हमले में चीन का हाथ! BRICS के बीच अमेरिका का बड़ा आरोप
हमारे मिलिट्री बेस पर हुए हमले में चीन का हाथ! BRICS के बीच अमेरिका का बड़ा आरोप
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
कौन हैं अखिलेश यादव के लंबी मूंछों वाले चाचा? मंच पर सपा चीफ ने दिलवाया था ताव
ट्रेंडिंग
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
JCB की छतरी बना दारू पार्टी करते वीडियो वायरल, देसी जुगाड़ देख हिल जाओगे
हेल्थ
मिर्गी के लंबे दौरे में क्लोबाजाम भी असरदार, AIIMS की स्टडी में खुलासा
मिर्गी के लंबे दौरे में क्लोबाजाम भी असरदार, AIIMS की स्टडी में खुलासा
ABP NEWS
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
क्या शहर पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है?
ABP NEWS
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
क्या आज दिल्ली में दुनिया की बड़ी हस्तियाँ जुट रही हैं?
ABP NEWS
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
लखनऊ में आयुष डॉक्टरों को पुलिस की धमकी?
ABP NEWS
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
क्या सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के पीछे तस्कर हैं?
ABP NEWS
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
भारत मंडपम बना अभेद्य किला...छावनी में बदला प्रगति मैदान
Embed widget