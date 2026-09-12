भाकरवड़ी, मिनी कचौड़ी और नल्ली निहारी, BRICS लीडर्स के डिनर मेन्यू में क्या?

भारत मंडपम में 18वें BRICS शिखर सम्मेलन के लिए दुनिया के कई देशों से नेता और प्रतिनिधि दिल्ली पहुंच रहे हैं. सम्मेलन में बैठकों और कूटनीतिक चर्चाओं के साथ भारतीय खान-पान भी विदेशी मेहमानों के अनुभव का अहम हिस्सा बनने वाला है. दिल्ली के बड़े लग्जरी होटलों में शेफ प्रतिनिधियों के लिए ऐसे खास डिनर मेन्यू तैयार कर रहे हैं, जिनमें देश के अलग-अलग हिस्सों के पारंपरिक व्यंजनों के साथ आधुनिक स्वाद का मेल देखने को मिलेगा.

इस खास मेन्यू में बाजरा और दूसरे मिलेट्स को खास जगह दी गई है. इसके अलावा सत्तू जैसे पारंपरिक भारतीय डिश को भी विदेशी मेहमानों के सामने पेश किया जाएगा. मकसद सिर्फ खाना परोसना नहीं, बल्कि भारत की अलग-अलग क्षेत्रीय खाने की परंपराओं से मेहमानों को परिचित कराना है.

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भारतीय स्वाद के साथ इंटरनेशनल टच

द ललित नई दिल्ली के जनरल मैनेजर विशाल शर्मा के मुताबिक, होटल की फूड टीम ने ऐसा मेन्यू तैयार किया है जिसमें भारत के अलग-अलग क्षेत्रों के स्वाद को आधुनिक और अंतरराष्ट्रीय अंदाज के साथ जोड़ा गया है. होटल में दक्षिण अफ्रीका, बुरुंडी और संयुक्त अरब अमीरात समेत कई देशों के प्रतिनिधियों के ठहरने की उम्मीद है. मेहमानों को गलौटी कबाब और ताजा तंदूरी ब्रेड जैसे लोकप्रिय भारतीय व्यंजन परोसे जाएंगे.

इसके साथ मिलेट्स से तैयार कई विकल्प भी मेन्यू का हिस्सा होंगे. इन व्यंजनों के जरिए पारंपरिक अनाजों की खासियत और उनके पोषण को सामने लाने की कोशिश की गई है. डिनर मेन्यू में भारतीय स्वाद से अलग कुछ अंतरराष्ट्रीय व्यंजन भी शामिल हैं. इनमें मिसो पेस्ट के साथ तैयार बैंगन, धीमी आंच पर पकाई गई चाइनीज कैबेज और एम्बर सॉस के साथ जापानी शैली की मीठी किडनी बीन्स जैसी डिशेज शामिल हैं.

सत्तू और बाजरा को मिलेगी खास जगह

द लीला पैलेस नई दिल्ली के एग्जीक्यूटिव शेफ करण ठाकुर के अनुसार, होटल ने भारतीय खान-पान की विविधता को दिखाने के लिए विशेष कुकिंग एक्सपीरियंस तैयार किया है. इसमें सत्तू, बाजरा और दूसरे मिलेट्स से बने व्यंजन खास आकर्षण होंगे. होटल का रॉयल इंडियन खाना पहले से ही विदेशी प्रतिनिधिमंडलों के बीच लोकप्रिय रहा है. शेफ की टीम ने सामग्री चुनने से लेकर खाना तैयार करने और उसे मेहमानों तक पहुंचाने तक हर स्तर पर खास तैयारी की है.

डिनर में देश के कई राज्यों का स्वाद

ब्रिक्स मेहमानों के लिए तैयार डिनर मेन्यू में भारत के अलग-अलग हिस्सों की मशहूर स्नैक्स और डिशेज को जगह दी गई है. महाराष्ट्र की भाकरवड़ी, राजस्थान की मिनी कचौड़ी, बंगाल की कुचो निमकी और तमिलनाडु का मुरुक्कू मेन्यू में शामिल होंगे. इसके साथ कश्मीरी मसालेदार अखरोट भी मेहमानों को परोसे जाएंगे.

मिलेट्स से तैयार व्यंजनों को भी इस मेन्यू में प्रमुखता दी गई है. खास तौर पर एडिबल लोटस को गुलाब, केसर और इलायची के साथ तैयार कर एक अलग स्वाद के रूप में पेश किया जाएगा. इस तरह मेन्यू में एक तरफ पूरी तरह भारतीय स्वाद दिखाई देगा, वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स की अंतरराष्ट्रीय भावना को भी जगह मिलेगी.

मां की रेसिपी से तैयार होगा खास ‘ट्रेडिशन टू टेबल’

ताज होटल, नई दिल्ली ने भी ब्रिक्स मेहमानों के लिए एक खास पाक अनुभव तैयार किया है. होटल के एरिया डायरेक्टर-ऑपरेशंस और जनरल मैनेजर अनमोल अहलूवालिया के मुताबिक, ‘ट्रेडिशन टू टेबल’ नाम से ऐसा मेन्यू तैयार किया गया है, जिसकी कई रेसिपी होटल के शेफ की माताओं से प्रेरित हैं.

इस मेन्यू में खमीरी रोटी के साथ नल्ली निहारी, गुच्छी पुलाव और दिल्ली-6 चिकन कोरमा जैसे पारंपरिक भारतीय व्यंजन शामिल हैं. इसके अलावा केले के पत्ते में हल्दी और नींबू के साथ पकाई गई चिलीयन सी बास, इमली, मिर्च और पाम शुगर के साथ तैयार प्रॉन्स तथा काली मिर्च और मिर्च के स्वाद वाले लैंब चॉप्स भी मेन्यू का हिस्सा होंगे.

खाने के जरिए दिखेगी भारत की विविधता

ब्रिक्स समिट 2026 के दौरान तैयार किए जा रहे ये मेन्यू सिर्फ अलग-अलग व्यंजनों का कलेक्शन नहीं हैं. इनके जरिए भारत की क्षेत्रीय खान-पान की परंपराओं, पारंपरिक अनाजों और घरेलू रसोई के स्वाद को अंतरराष्ट्रीय मेहमानों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. बाजरा और सत्तू जैसे देसी खाद्य पदार्थों से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, बंगाल, तमिलनाडु और कश्मीर के व्यंजनों तक, इस खास मेन्यू में भारत की विविधता दिखाई देगी. वहीं विदेशी स्वाद वाली कुछ डिशेज के जरिए अलग-अलग देशों के प्रतिनिधियों की पसंद का भी ध्यान रखा गया है.

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