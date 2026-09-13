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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियामहामारियां, जलवायु आपदा और सप्लाई चेन... ब्रिक्स के दूसरे दिन क्या बोले PM मोदी

महामारियां, जलवायु आपदा और सप्लाई चेन... ब्रिक्स के दूसरे दिन क्या बोले PM मोदी

पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में जारी ब्रिक्स सम्मेलन के दूसरे दिन संबोधन देते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने ब्रिक्स लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी.

Written By : कार्तिक सागर समाधिया |  Updated at : 13 Sep 2026 11:48 AM (IST)
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नई दिल्ली के भारत मंडपम् में जारी ब्रिक्स सम्मलेन का आज दूसरा और आखिरी दिन है. इस मौके पर पीएम मोदी ने संबोधन देते हुए कई अहम बातें कही हैं. पीएम मोदी ने कहा है कि ब्रिक्स लॉजिस्टिक्स सप्लाई चेन सहयोग फ्रेमवर्क हमारी सप्लाई चेन को ज्यादा भरोसेमंद और मजबूत बनाने में मदद करेगा. इनोवेशन के तहत, ब्रिक्स इन्क्यूबेटर नेटवर्क हमारे स्टार्टअप्स और इन्क्यूबेटर्स को आपस में जोड़ेगा. 

 
 
 
 
 
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पीएम मोदी ने कहा, 'हमने नए और बड़े स्तर पर लागू किए जा सकने वाले समाधानों को बढ़ावा देने के लिए ब्रिक्स स्टार्टअप इनोवेशन फंड का प्रस्ताव रखा है. डिजिटल एग्रीकल्चर पर ब्रिक्स नेटवर्क किसानों के लिए नए मौके पैदा करेगा.'

इस पहल के जरिए एआई, जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और जरूरू खनिजों का हथियार के तौर पर इस्तेमाल हमारी साझा तरक्की में रुकावट डाल सकता है. इसलिए हमने टेक्नोलॉजी को अपनाने में सबको साथ लेकर चलने पर जोर दिया है. 

'इन चार स्तंभों  परविकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है'

इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा, 'इन चार स्तंभों के आधार पर हमने ब्रिक्स के जरिए समावेशी वैश्विक विकास को बढ़ावा देने की कोशिश की है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मानना है कि ब्रिक्स के भीतर विकसित समाधानों का फायदा सिर्फ इसी समूह तक सीमित नहीं रहना चाहिए. उन्हें ग्लोबल साउथ की जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुकूल और सुलभ बनाया जाना चाहिए.'

'ब्रिक्स पर ग्लोबल साउथ देशों का भरोसा बढ़ा है'
इसके अलावा पीएम मोदी ने कहा है कि मैं अपने निजी अनुभवों से कह सकता हूं कि ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ के देशों का भरोसा बढ़ा है. क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है. उनके अनुभवों का सम्मान किया जाता है. समाधान सिर्फ उनके लिए नहीं, बल्कि उनके साथ मिलकर तैयार किए जाते हैं. ब्रिक्स की ताकत हमारी विविधता और सहयोग में है. भले ही हम अलग-अलग परिस्थितियों से जुड़े हों. लेकिन हम सहयोग के जरिए एक साथ आगे बढ़ते हैं. मानवता के लिए फलते फूलते हैं. हमारी विविधता हमारी पहचान बनी रहे. हमारा सहयोग हमारी प्रेरणा बने. हमारी तरक्की से पूरी मानवता को फायदा हो. 

About the author कार्तिक सागर समाधिया

नवंबर 2025 एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर कंसल्टेंट अपनी भूमिका निभा रहा हूं. मीडिया का अनुभव करीबन साढ़े 8 साल का है. देश के अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं. पिछले कुछ सालों में बतौर मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर, कंटेंट एडिटर, सब एडिटर और रिजनल टीवी चैनल में प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के तौर पर अपनी सेवाएं दी हैं. लेखन, ग्राफिक्स और वीडियो प्रोडक्शन की बारीक समझ है. नेशनल-इंटरनेशनल डेस्क की भी जिम्मेदारी संभाल चुका हैं. मजा ग्राउंड या एक्सक्लूसिव रिपोर्ट कवर करने में आता है. साल 2016 में माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी भोपाल से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया और पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा. साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना, कहानियां-कविताएं लिखना और घूमना विशेष रुचियों में दर्ज है.
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Published at : 13 Sep 2026 11:19 AM (IST)
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