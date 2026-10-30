‘सहमति से बने यौन संबंध को रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माना जा सकता’, SC की बड़ी टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने महिला और पुरुष के बीच रिश्ता टूटने के बाद आपराधिक मामला दर्ज किए जाने से जुड़े चलन के बढ़ने पर चिंता जताते हुए बड़ी टिप्पणी है. अदालत ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को कहा कि अच्छे समय में बने शारीरिक संबंध को बाद में सिर्फ इसलिए यौन शोषण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के बीच रिश्ता खराब हो गया या टूट गया हो.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने केरलम के रहने वाले एक शख्स को यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अंतर करना बहुत जरूरी है, जहां शुरुआत से ही जानबूझकर किए गए धोखे की वजह से सेक्सुअल कंसेंट कानूनी रूप से अमान्य थी और उन मामलों में भी, जहां रिश्ता खत्म होने के बाद व्यक्ति को पहले से आपसी सहमति से बने संबंधों पर पछतावा होने लगा.

आपराधिक न्याय व्यवस्था को इस तरह से चालू नहीं किया जा सकता- SC

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने कहा, ‘ऐसे मामलों में अच्छे समय में आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को सिर्फ इसलिए बाद में यौन शोषण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच रिश्ता खराब हो गया और अब उनका रिश्ता भी खत्म हो गया है.’

अदालत ने यह भी कहा, ‘रिश्ता खत्म होने के बाद पीछे मुड़कर ऐसी बात सोचना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस बात के आधार पर सहमति से बने रिश्ते को अपराध नहीं बनाया जा सकता है. इसके अलावा, आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी इस तरह से चालू नहीं किया जा सकता है कि आरोपी की आजादी और उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो.’

कौन-सा नजरिया पुरुष को फैसला लेने के हक से दूर करता है?

कोर्ट ने आगे कहा, ‘ऐसा नजरिया किसी भी पुरुष को पूरी तरह से अपनी इच्छा से फैसला लेने के हक से वंचित कर देता है. सिर्फ इस तथ्य की वजह से कि वह किसी समय सहमति से बने रिश्ते में था, उसे इस डर से हमेशा उसी रिश्ते में बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, कि बाद में उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया जा सकता है.’

जजों ने कहा, ‘ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि पुरुष को रिश्ते से बाहर निकलने का हक नहीं है? क्या उसके इस फैसले को धोखा कहा जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं. अदालत ने कई बार इस तरह के परेशान करने वाले मामलों को देखा है, जहां असफल रिश्तों को आपराधिक मामलों में बदल दिया जाता है.’

यौन शोषण जैसे अपराध के आरोपों पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध के आरोपों को लेकर सावधानी बरतते हुए कहा, ‘यौन शोषण का आरोप उन्हीं परिस्थितियों के लिए होने चाहिए, जहां सच में यौन हिंसा, जबरदस्ती या सहमति के साथ धोखा किया गया हो. जब हर सहमति से बने रिश्ते के खराब होने पर उसे यौन उत्पीड़न के आरोप मे बदल दिया जाता है, तो इससे उस कथित अपराध की गंभीरता कम होती है या ये कहें कि उस अपराध का मूल आधार ही कमजोर हो जाता है.’

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