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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया‘सहमति से बने यौन संबंध को रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माना जा सकता’, SC की बड़ी टिप्पणी

‘सहमति से बने यौन संबंध को रिश्ता टूटने के बाद रेप नहीं माना जा सकता’, SC की बड़ी टिप्पणी

सर्वोच्च अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति को इस डर से हमेशा किसी रिश्ते में बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, कि बाद में उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया जा सकता है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 30 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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सुप्रीम कोर्ट ने महिला और पुरुष के बीच रिश्ता टूटने के बाद आपराधिक मामला दर्ज किए जाने से जुड़े चलन के बढ़ने पर चिंता जताते हुए बड़ी टिप्पणी है. अदालत ने शुक्रवार (30 अक्टूबर) को कहा कि अच्छे समय में बने शारीरिक संबंध को बाद में सिर्फ इसलिए यौन शोषण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों व्यक्तियों के बीच रिश्ता खराब हो गया या टूट गया हो.

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने केरलम के रहने वाले एक शख्स को यौन शोषण और धोखाधड़ी के आरोपों से मुक्त करते हुए कहा कि ऐसे मामलों में अंतर करना बहुत जरूरी है, जहां शुरुआत से ही जानबूझकर किए गए धोखे की वजह से सेक्सुअल कंसेंट कानूनी रूप से अमान्य थी और उन मामलों में भी, जहां रिश्ता खत्म होने के बाद व्यक्ति को पहले से आपसी सहमति से बने संबंधों पर पछतावा होने लगा.

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आपराधिक न्याय व्यवस्था को इस तरह से चालू नहीं किया जा सकता- SC

सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की बेंच ने कहा, ‘ऐसे मामलों में अच्छे समय में आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध को सिर्फ इसलिए बाद में यौन शोषण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि उन दोनों लोगों के बीच रिश्ता खराब हो गया और अब उनका रिश्ता भी खत्म हो गया है.’

अदालत ने यह भी कहा, ‘रिश्ता खत्म होने के बाद पीछे मुड़कर ऐसी बात सोचना अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण हो सकती है, लेकिन सिर्फ इस बात के आधार पर सहमति से बने रिश्ते को अपराध नहीं बनाया जा सकता है. इसके अलावा, आपराधिक न्याय व्यवस्था को भी इस तरह से चालू नहीं किया जा सकता है कि आरोपी की आजादी और उसकी प्रतिष्ठा प्रभावित हो.’

कौन-सा नजरिया पुरुष को फैसला लेने के हक से दूर करता है?

कोर्ट ने आगे कहा, ‘ऐसा नजरिया किसी भी पुरुष को पूरी तरह से अपनी इच्छा से फैसला लेने के हक से वंचित कर देता है. सिर्फ इस तथ्य की वजह से कि वह किसी समय सहमति से बने रिश्ते में था, उसे इस डर से हमेशा उसी रिश्ते में बंधे रहने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, कि बाद में उस पर यौन शोषण का आरोप लगाया जा सकता है.’ 

जजों ने कहा, ‘ऐसी स्थिति में क्या यह कहा जा सकता है कि पुरुष को रिश्ते से बाहर निकलने का हक नहीं है? क्या उसके इस फैसले को धोखा कहा जा सकता है? निश्चित रूप से नहीं. अदालत ने कई बार इस तरह के परेशान करने वाले मामलों को देखा है, जहां असफल रिश्तों को आपराधिक मामलों में बदल दिया जाता है.’

यौन शोषण जैसे अपराध के आरोपों पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट ने यौन शोषण जैसे गंभीर अपराध के आरोपों को लेकर सावधानी बरतते हुए कहा, ‘यौन शोषण का आरोप उन्हीं परिस्थितियों के लिए होने चाहिए, जहां सच में यौन हिंसा, जबरदस्ती या सहमति के साथ धोखा किया गया हो. जब हर सहमति से बने रिश्ते के खराब होने पर उसे यौन उत्पीड़न के आरोप मे बदल दिया जाता है, तो इससे उस कथित अपराध की गंभीरता कम होती है या ये कहें कि उस अपराध का मूल आधार ही कमजोर हो जाता है.’

यह भी पढ़ेंः SIR को सही बताकर कर्नाटक के मंत्री ने पहले खड़ा किया विवाद, अब लिया यू-टर्न

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 30 Oct 2026 05:13 PM (IST)
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