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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाट्विशा शर्मा मौत केस भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने का CBI ने किया समर्थन, SC में दाखिल किया जवाब

ट्विशा शर्मा मौत केस भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने का CBI ने किया समर्थन, SC में दाखिल किया जवाब

ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत केस की ट्रांसफर याचिका CJI सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने लिस्ट की गई थी, लेकिन आगे की सुनवाई के लिए इसकी तारीख को 1 हफ्ते के लिए टाल दिया गया.

Written By : निपुण सहगल |  Updated at : 30 Oct 2026 05:14 PM (IST)
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ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत केस भोपाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग का CBI ने समर्थन किया है. CBI ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा है कि मामले की आरोपी गिरिबाला सिंह प्रभावशाली हैं. वह भोपाल में मुकदमे को प्रभावित कर सकती हैं.

ट्विशा के पिता ने मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है. 16 अक्टूबर को चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिका पर नोटिस जारी किया था. उसी के जवाब में CBI ने यह हलफनामा दायर किया है. मामले की अगली सुनवाई 1 सप्ताह बाद होगी.

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गिरिबाला सिंह भोपाल की पूर्व ज़िला जज

CBI ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा है कि आरोपी गिरिबाला सिंह भोपाल की पूर्व ज़िला जज हैं. घटना के समय वह भोपाल जिला उपभोक्ता आयोग की अध्यक्ष थीं, जबकि दूसरे आरोपी समर्थ सिंह भोपाल में वकालत करते हैं. गिरिबाला सिंह के पूर्व जिला जज होने के चलते ट्रायल की कार्यवाही प्रभावित होने और गवाहों को डराने की आशंका है.

एजेंसी ने कहा है कि जांच में सामने आया कि गिरिबाला ने घटना के समय की सीसीटीवी फुटेज की कॉपी हासिल करने के लिए तकनीशियन को बुलाया था. उन्होंने उस ब्यूटी पार्लर की मालकिन से भी पूछताछ की थी जहां 12 मई 2026 को ट्विशा गई थी. गिरिबाला ने अपने लोगों के जरिए वहां की सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई थी. उन्होंने ट्विशा की मौत के बाद घटनास्थल और सबूतों को भी प्रभावित किया.

दहेज के आरोपों को हटाया गया

CBI ने 17 अगस्त 2026 को गिरिबला सिंह और समर्थ सिंह के खिलाफ BNS की धारा 85 (क्रूरता), 108 (आत्महत्या के लिए उकसाना) और 3(5) के तहत चार्जशीट दाखिल की थी. हालांकि, FIR में लगाए गए दहेज से जुड़े आरोपों को चार्जशीट से हटा दिया गया है, लेकिन CBI के हलफनामे में कहा गया है कि दहेज के कारण हुई मौत और अन्य पहलुओं से जुड़े आरोपों की जांच अभी भी जारी है.

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About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
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Published at : 30 Oct 2026 05:14 PM (IST)
Tags :
CBI Court News SUPREME COURT Twisha Sharma
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