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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाहिमंता बिस्व सरमा ने किया ऐसा ट्वीट, रांका बोले- पुलिस के दम पर उछलने वाले…

हिमंता बिस्व सरमा ने किया ऐसा ट्वीट, रांका बोले- पुलिस के दम पर उछलने वाले…

असम के सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने एक्स पर एक सरकारी स्कूल का वीडियो भी शेयर किया, जिसकी आशुतोष रांका ने तारीफ की. आशुतोष रांका ने कहा कि दिसपुर और रामपुर के स्कूलों को भी ठीक करवाइए.

Written By : विक्रम कुमार |  Updated at : 29 Sep 2026 10:59 PM (IST)
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) असम के स्कूल को लेकर मोर्चा खोला हुआ है. इसी कड़ी में सीजेपी के 30 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को असम पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिसमें आशुतोष रांका भी शामिल थे. हालांकि देर रात पुलिस ने सभी को छोड़ दिया था. इसके बाद सीजेपी और असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के बीच सोशल मीडिया पर जुबानी जंग देखने को मिल रही है. पहले असम के सीएम एक्स पर एक सरकारी स्कूल का वीडियो शेयर किया, जिसकी आशुतोष रांका ने तारीफ की.

सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के वीडियो को रिशेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, 'यह एक अच्छा स्कूल है, 'मामा. ऐसे और भी स्कूल बनवाइए. साथ ही, कृपया दिसपुर और रामपुर के स्कूलों को भी ठीक करवाइए. मैंने जिन दोनों स्कूलों का दौरा किया, उनकी हालत बहुत खराब थी. असम के हर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की शिक्षा मिलनी चाहिए. मुझे उम्मीद है कि आप इससे सहमत होंगे.' इसके बाद एक अन्य पोस्ट में असम के सीएम ने अपनी तस्वीर शेयर करते हुए तंज कसा, 'हिमंताा बिस्वा डर गया.' इसको रिशेयर करते हुए आशुतोष रांका ने लिखा, 'पुलिस के दम पर उछलने वाले लोग अक्सर डरपोक ही होते हैं.'

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अभिजीत दीपके का असम सीएम पर तंज

सीजेपी के अभिजीत दीपके ने भी हिमंता बिस्वा सरमा के इस पोस्ट को रिपोस्ट कर तंज कसा. उन्होंने 2014 के द टेलीग्राफ की एक खबर का स्क्रीनशॉट शेयर किया, जिसमें सीबीआई की ओर से हिमंताा बिस्वा सरमा से सारदा चिटफंड घोटाले मामले में कई घंटों तक पूछताछ की बात कई गई है. दीपके ने तंज किया, 'तभी तो बीजेपी में चले गए.'

असम पुलिस ने जब सीजेपी नेताओं को हिरासत में लिया तो आशुतोष रांका ने आरोप लगाया था, 'पुलिस 27 सितंबर की सुबह से ही गुंडों की तरह व्यवहार कर रही थी. यह एक निजी जगह पर हो रही शांतिपूर्ण बैठक थी, लेकिन पुलिस हमारी टीम के सदस्यों को हिरासत में लेती रही और अब हम सभी को हिरासत में ले लिया गया है. हिरासत में लिए जाने से पहले आशुतोष रांका ने असम सरकार पर आरोप लगाया कि वह पार्टी को राज्य से जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाने से रोकने की कोशिश कर रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी सरकारी स्कूलों की हालत, जिसे उन्होंने 'इंसानों की वजह से आई बाढ़' बताया था, उसके असर और दूसरे जन-मुद्दों को उजागर करना चाहती थी.

आशुतोष रांका ने कहा, 'सीएम हिमंताा सरमा को डर है कि हम यहां के स्कूलों की हालत, इंसानों की वजह से आई बाढ़ की सच्चाई और दूसरे मुद्दों को उजागर कर देंगे. इसीलिए वे हमें धमका रहे हैं. उन्हें नहीं पता कि हम किस मिट्टी के बने हैं. जब तक हम उनका पर्दाफाश नहीं कर देते, तब तक हम रुकेंगे नहीं.

About the author विक्रम कुमार

विक्रम कुमार एबीपी न्यूज़ में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल टीम का हिस्सा हैं. एबीपी लाइव के नेशनल डेस्क पर विक्रम देश और विदेश की राजनीति से जुड़ी खबरों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर इनका विशेष फोकस रहता है. देश-विदेश के बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर लिखते रहते हैं. यूएस-ईरान युद्ध के दौरान इन्होंने कई इन-डेप्थ खबरें की हैं जिन पर कई मिलियन व्यूज आए. साल 2023 में प्रतिष्ठित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से मास मीडिया हिंदी में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद एबीपी लाइव के साथ करियर की शुरुआत की. Email: vikramk@abpnetwork.com
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Published at : 29 Sep 2026 10:41 PM (IST)
Tags :
HIMANTA BISWA SARMA Abhijeet Dipke Ashutosh Ranka
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