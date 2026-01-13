कब चुना जाएगा बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामने आ गई तारीख, कौन-कौन होगा प्रस्तावक?

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव 19-20 जनवरी को होगा. 19 जनवरी को नामांकन किया जाएगा और 20 जनवरी को चुनाव होंगे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी और संगठन के 10 नेता प्रस्तावक बनेंगे.

नितिन नबीन की दावेदारी सबसे मजबूत

न्यूज एजेंसी ANI ने पार्टी सूत्रों से खबर दी है कि अध्यक्ष की रेस में नितिन नबीन का नाम सबसे आगे है. अगर नितिन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है तो वे इस पद पर पहुंचने वाले सबसे युवा होंगे. उनका कार्यकाल जनवरी 2029 तक रहेगा. 2029 में लोकसभा चुनाव प्रस्तावित होने के कारण उनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है.

इससे पहले 2020 में जेपी नड्डा को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. इसके बाद उन्हें ही स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया.

नितिन लगातार 5 बार विधायक बने

15 दिसंबर 2025 को नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था. लेकिन खरमास की वजह से पदभार ग्रहण देर से हुआ था. 45 साल के नितिन नबीन बिहार सरकार में सड़क निर्माण मंत्री हैं. उनके पिता नवीन किशोर सिन्हा बीजेपी के बड़े नेता थे. नितिन 2006, 2010, 2015, 2020 और 2025 में लगातार बांकीपुर सीट से विधायक बने.

29 राज्यों में आंतरिक चुनावों की फाइनल स्टेज

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी संगठनात्मक चुनाव की प्रक्रिया पार्टी शासित आधे से ज्यादा राज्यों में पूरी हो चुकी है. 37 में से 29 राज्यों में आंतरिक चुनावों को अंतिम रूप दे दिया गया है. इन राज्यों के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नितिन नबीन के समर्थन में नामांकन पत्रों का एक सेट जमा करेंगे. इसके अलावा बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद के सदस्य भी नितिन नबीन के पक्ष में एक अलग सेट में नामांकन दाखिल करेंगे.

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है?

बीजेपी के संविधान और नियम की धारा-19 के मुताबिक, राष्ट्रीय और प्रदेश परिषद के सदस्यों का इलेक्टोरल कॉलेज बनता है. यही कॉलेज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करता है. चुनाव पार्टी के कार्यकारिणी के तहत बनाए नियमों के मुताबिक होता है. अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए दो शर्ते हैं-

कम से कम 15 साल से पार्टी का प्राथमिक सदस्य होना जरूरी है. इलेक्टोरल कॉलेज के कम से कम 20 सदस्यों का प्रस्तावक होना जरूरी है.

इसके बाद अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया-

नामांकन फॉर्म भरना होता है.

नामांकन के बाद वोटिंग होती है.

दिल्ली में बैलेट बॉक्स की काउंटिंग होती है.

नया अध्यक्ष चुन लिया जाता है.

बीजेपी के संविधान और नियमों के मुताबिक, कोई पात्र सदस्य 3-3 साल के लगातार 2 कार्यकाल तक अध्यक्ष रह सकता है.