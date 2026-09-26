'SIR पर सर्वसम्मति से सारे फैसले, PM पद को लेकर राहुल की जलन', EC विवाद पर BJP का हमला

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने EC विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. राहुल गांधी पर यह उस वक्त हमला किया गया, जब उससे थोड़ी देर पहले दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की बैठक हुई है. भाजपा ने कहा कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के सारे फैसले सर्वसम्मति से ही किए गए हैं.

पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम निंदा करते हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि CEC ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर FIR होना चाहिए, लेकिन आज चुनाव आयोग ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें आज आयोग की बैठक को लेकर कहा गया कि जितने भी फैसले SIR को लेकर लिए गए, वो सभी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे.

SIR को लेकर बोले रविशंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से शनिवार (26 सितंबर, 2026) को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट में SIR की पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे- कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, सीपीएम गई थी और टीएमसी ने तो दर्जनों केस किए थे और उन सभी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ओके कह दिया.’

उन्होंने टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा, ‘टीएमसी को लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि टीएमसी के लोगों के आग्रह पर ही चुनाव सही नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों को नियुक्त किया था, बंगाल में चुनाव कराने के लिए और उनके ऊपर भी कैसा हमला हुआ, ये सबने देखा कि कई महिलाओं न्यायिक अधिकारियों को तो अपनी जान बचानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट के उन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए रात के एक बजे कड़ा फैसला लिया है.’

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में SIR के बाद ममता बनर्जी साफ हो गई, कांग्रेस को भी जीरो सीटें मिलीं, तो बवाल हो गया, लेकिन इसी एसआईआर केरल कांग्रेस ने सही माना कि उसी की वजह से उन्हें वहां जीत मिली. क्योंकि वामपंथियों ने जो अवैध रूप से नाम घुसाए थे, वो सारे नकली वोटर्स SIR में निकल गए और कांग्रेस जीत गई. तो राहुल गांधी से पहला सवाल है कि आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज पूरा मामले का दुध का दुध और पानी का पानी कर दिया है.’