गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'SIR पर सर्वसम्मति से सारे फैसले, PM पद को लेकर राहुल की जलन', EC विवाद पर BJP का हमला

'SIR पर सर्वसम्मति से सारे फैसले, PM पद को लेकर राहुल की जलन', EC विवाद पर BJP का हमला

बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर के राहुल गांधी के ऊपर उस वक्त हमला किया गया, जब उससे थोड़ी देर पहले दोनों चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की बैठक हुई है.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Sep 2026 07:35 PM (IST)
Preferred Sources

भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने EC विवाद को लेकर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है. राहुल गांधी पर यह उस वक्त हमला किया गया, जब उससे थोड़ी देर पहले दोनों चुनाव आयुक्तों और मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार की बैठक हुई है. भाजपा ने कहा कि एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग के सारे फैसले सर्वसम्मति से ही किए गए हैं.

पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पिछले 4-5 दिनों से विपक्षी पार्टियां, विशेष रूप से कांग्रेस और राहुल गांधी बेबुनियाद और शर्मनाक आरोप चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसकी हम निंदा करते हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया था कि CEC ज्ञानेश कुमार को गिरफ्तार किया जाना चाहिए और उन पर FIR होना चाहिए, लेकिन आज चुनाव आयोग ने अपना आधिकारिक बयान जारी किया है, जिसमें आज आयोग की बैठक को लेकर कहा गया कि जितने भी फैसले SIR को लेकर लिए गए, वो सभी मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए थे. 

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक
'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक
इंडिया
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किया ये बदलाव
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किया ये बदलाव
इंडिया
सिंधु जल संधि पर शहबाज के बयान से तनाव, आर्मी चीफ धीरज सेठ ने किया कश्मीर का दौरा
सिंधु जल संधि पर शहबाज के बयान से तनाव, आर्मी चीफ धीरज सेठ ने किया कश्मीर का दौरा
इंडिया
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला

SIR को लेकर बोले रविशंकर प्रसाद

भारतीय जनता पार्टी (BJP) की ओर से शनिवार (26 सितंबर, 2026) को आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट में SIR की पूरी प्रक्रिया को चैलेंज करते हुए कौन लोग गए थे- कांग्रेस पार्टी गई थी, कम्युनिस्ट पार्टी गई थी, सीपीएम गई थी और टीएमसी ने तो दर्जनों केस किए थे और उन सभी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को ओके कह दिया.’

उन्होंने टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा, ‘टीएमसी को लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि टीएमसी के लोगों के आग्रह पर ही चुनाव सही नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल अधिकारियों को नियुक्त किया था, बंगाल में चुनाव कराने के लिए और उनके ऊपर भी कैसा हमला हुआ, ये सबने देखा कि कई महिलाओं न्यायिक अधिकारियों को तो अपनी जान बचानी पड़ी थी और सुप्रीम कोर्ट के उन अधिकारियों की सुरक्षा के लिए रात के एक बजे कड़ा फैसला लिया है.’

उन्होंने कहा, ‘बंगाल में SIR के बाद ममता बनर्जी साफ हो गई, कांग्रेस को भी जीरो सीटें मिलीं, तो बवाल हो गया, लेकिन इसी एसआईआर केरल कांग्रेस ने सही माना कि उसी की वजह से उन्हें वहां जीत मिली. क्योंकि वामपंथियों ने जो अवैध रूप से नाम घुसाए थे, वो सारे नकली वोटर्स SIR में निकल गए और कांग्रेस जीत गई. तो राहुल गांधी से पहला सवाल है कि आपने झूठ बोला क्यों? चुनाव आयोग ने आज पूरा मामले का दुध का दुध और पानी का पानी कर दिया है.’ 

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 26 Sep 2026 06:49 PM (IST)
Tags :
BJP Ravi Shankar Prasad Election Commission RAHUL GANDHI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक
'ज्ञानेश कुमार हैं पीएम मोदी-शाह के अंपायर', EC विवाद पर राहुल गांधी का अटैक
इंडिया
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किया ये बदलाव
दिल्ली और महाराष्ट्र में SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, किया ये बदलाव
इंडिया
सिंधु जल संधि पर शहबाज के बयान से तनाव, आर्मी चीफ धीरज सेठ ने किया कश्मीर का दौरा
सिंधु जल संधि पर शहबाज के बयान से तनाव, आर्मी चीफ धीरज सेठ ने किया कश्मीर का दौरा
इंडिया
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
Advertisement

वीडियोज

YRKKH: Maira के फरार होते ही Poddar House में मचा कोहराम, टूटे Armaan-Abhira!
Bollywood News: गोविंदा-कोमल की मंदिर यात्रा के बाद सुनीता का बयान, विवाद में आया नया मोड़ (26.09.26)
पिता की अय्याशी पर मौत का खेल
Ram Mandir Donation Scam | Breaking: 'चढ़ावा चोरी' पर चार्जशीट! | Nripendra Mishra | Champat Rai
Chitra Tripathi | Samastipur-Jamui Case: बिहार पुलिस...मनचलों के साथ या खिलाफ? | Bihar News | ABP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
‘सत्ता पाने के लिए राहुल गांधी...’, ECI के बयान के बाद कांग्रेस पर BJP का हमला
राजस्थान
जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी
जयपुर: डिप्टी मेयर के चुनाव में भी जीती BJP, सरोज कंवर ने मारी बाजी
क्रिकेट
8 साल पहले WI के खिलाफ ही पूरे किए थे 10,000 रन, अब एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब विराट कोहली
8 साल पहले WI के खिलाफ ही पूरे किए थे 10,000 रन, अब एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड के करीब विराट कोहली
साउथ सिनेमा
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
नागार्जुन इंडिया के दूसरे अमीर एक्टर, 5000 करोड़ है नेटवर्थ, टॉप 10 में साउथ के कितने स्टार्स?
इंडिया
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
चुनाव आयोग और अन्य मुद्दों पर इंडिया गठबंधन की घेराबंदी, 30 सितंबर को बड़ी बैठक
विश्व
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
एक हफ्ते के अंदर खोलें होर्मुज..., वॉर खत्म करने के लिए US को ईरान ने भेजे ये नए प्रस्ताव
दिल्ली NCR
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
छठ पर बिहार जाने वालों को मिलेगी राहत, दिल्ली सरकार चलाएगी बसें
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget