भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सुप्रीम कोर्ट की ओर से उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज करने के फैसले का स्वागत किया है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी, 2026) को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मुख्य आरोपी उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया है.

भाजपा के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कोर्ट के इस फैसले को सत्य की जीत बताते हुए इसकी सराहना की है. इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मांग की कि कांग्रेस पार्टी को आरोपियों के बचाव करने के लिए घटना के पीड़ितों से माफी मांगनी चाहिए.

भाजपा नेता ने कोर्ट के फैसले पर क्या कहा?

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने कहा, ‘सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है. प्रथम दृष्टया आरोप सही हैं.’

- "Satyameva Jayate"



- The Supreme Court has denied bail to the "poster boys of the Tukde Tukde Gang," Umar Khalid and Sharjeel Imam.



- Prima facie, the charges under UAPA and their role in the Delhi riots are found true.



- The 2020 Delhi riots were not organic but organised,… pic.twitter.com/oCVaBuQ3Qy — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) January 5, 2026

उन्होंने कहा, ‘यह कोई संयोग नहीं, बल्कि विरोधी प्रयोग था. स्वाभाविक नहीं, बल्कि संगठित था. क्षणिक नहीं, बल्कि प्रायोजित था. कांग्रेस को अफजल गुरु से लेकर उमर और शरजील तक टुकड़े-टुकड़े गैंग का समर्थन करने के लिए माफी मांगनी चाहिए.’

UAPA के आरोपों के बावजूद कांग्रेस ने दिया आरोपियों का साथ- शहजाद

वहीं, कोर्ट के फैसले के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने इस बात को सही ठहराते हुए कहा कि दिल्ली दंगे क्षणिक हुई घटना नहीं थी. इस दौरान उन्होंने कांग्रेस से मांफी की मांग करते हुए आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने दंगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आरोपियों का साथ दिया था.

उन्होंने कहा, ‘आज हम सत्यमेव जयते कहेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने टुकड़े-टुकड़े गैंग के पोस्टर बॉयज उमर खालिद और शरजील इमाम पर लगे UAPA के तहत आरोपों को सही पाते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है. कांग्रेस ने इतने गंभीर आरोपों के बावजूद आरोपियों का बचाव करने में जुटी रही. ये वही लोग हैं, जो भारत को टुकड़ों में बांट देना चाहते हैं. आज उन्हें मांगनी चाहिए. कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम को आज माफी मांगनी चाहिए.’

यह भी पढ़ेंः Kalvakuntla Kavitha Speech: क्यों विधान परिषद में फूट-फूटकर रोई MLC? किया ऐसा खुलासा, सुनकर हैरान रह गए सब

