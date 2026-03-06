हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाबंगाल को 'भगवामय' करने की तैयारी, BJP ने बनाई चुनावी रणनीति, इलेक्शन कमीशन को दिए ये सुझाव

बंगाल को 'भगवामय' करने की तैयारी, BJP ने बनाई चुनावी रणनीति, इलेक्शन कमीशन को दिए ये सुझाव

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने व्यापक रणनीति तैयार की है. पार्टी ने चुनाव आयोग को सलाह दी है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की फेस स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए.

By : पवन कुमार गौड | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 06 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Preferred Sources

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी ने व्यापक रणनीति तैयार की है. पार्टी का पूरा फोकस बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने के साथ-साथ फर्जी वोटिंग पर रोक लगाने और मतदाताओं व कार्यकर्ताओं के मन से चुनावी हिंसा का डर खत्म करने पर है.

सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मानना है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा और डर का माहौल कई बार मतदाताओं को मतदान से दूर कर देता है. इसी को देखते हुए पार्टी ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया है, ताकि मतदाता बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें. इसके साथ-साथ फर्जी वोटिंग रोकने के लिए भी बीजेपी ने चुनाव आयोग को कई सुझाव दिए हैं.

'फेस स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए'
बीजेपी ने सलाह दी है कि सभी मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की फेस स्कैनिंग की व्यवस्था की जाए या कम से कम प्रत्येक मतदाता की फोटो ली जाए. बीजेपी का मानना है कि इस तरह की व्यवस्था से फर्जी मतदान पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकेगा और चुनाव प्रक्रिया अधिक पारदर्शी बनेगी. इसके साथ बीजेपी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में कम से कम चरणों में चुनाव कराने की सलाह दी है जिस से उपद्रवी तत्वों पर लगाम लगाकर चुनावी हिंसा को रोका जा सके. 

पिछली बार 8 चरणों में हुए थे चुनाव
पिछले विधानसभा चुनाव आठ चरणों में हुए थे जिसमें चुनाव के दौरान और बाद में हिंसा की बहुत सारी घटनाएं सामने आई थीं. बीजेपी नेताओं का मानना है कि पार्टी का पिछले लोकसभा चुनाव में सीटों के हिसाब से भले ही प्रदर्शन खराब रहा हो लेकिन वोट प्रतिशत में कमी नहीं आई. बीजेपी का वोट प्रतिशत 38-39 प्रतिशत के आस पास ही रहा है. 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम की बात करें तो तकरीबन 200 विधानसभा ऐसी है जिनमें पार्टी को 35 प्रतिशत के आस पास वोट मिला. इसलिए पार्टी को भरोसा है कि उसके पास जनता का समर्थन है. 

बंगाल में सुरक्षा बलों की भारी तैनाती
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुनाव आयोग के आदेश पर केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल में 1 मार्च से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 480 बटालियन तैनात कर दी हैं, जो 10 मार्च तक अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाएंगी. सूत्रों के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की जा सकती है. पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान भी चुनावी हिंसा को रोकने के लिए मतदान के बाद कई महीनों तक केंद्रीय बलों की तैनाती जारी रखी गई थी.

सूत्रों के अनुसार अगले सप्ताह चुनाव आयुक्त पश्चिम बंगाल का दौरा कर सकते हैं, जहां वे चुनावी तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करेंगे. इस दौरे के दौरान राज्य में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदमों पर भी चर्चा होने की संभावना है.

ये भी पढ़ें

बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार

About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
Read
Published at : 06 Mar 2026 01:10 PM (IST)
Tags :
ECI BJP West Bengal Assembly Elections
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
अमेरिका-ईरान जंग के दौरान इंडिगो ने दी राहत! 31 मार्च तक मिडिल ईस्ट और इंस्तांबुल प्लाइट्स पर बंपर ऑफर
इंडिया
बंगाल को 'भगवामय' करने की तैयारी, BJP ने बनाई चुनावी रणनीति, इलेक्शन कमीशन को दिए ये सुझाव
बंगाल को 'भगवामय' करने की तैयारी, BJP ने बनाई चुनावी रणनीति, इलेक्शन कमीशन को दिए ये सुझाव
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
बालेन शाह कितने अमीर? इंजीनियरिंग बिजनेस, म्यूजिक और रैप से कितनी कमाई करते हैं नेपाल के PM दावेदार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
'दो पैसों के सामने घुटने नहीं टेकें' शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद की भारत सरकार पर सख्त टिप्पणी
इंडिया
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
'कर्नाटक में बच्चे इस्तेमाल नहीं करेंगे सोशल मीडिया', सिद्धरमैया सरकार का बड़ा फैसला
स्पोर्ट्स
IND vs NZ Weather Report: भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
भारत-न्यूजीलैंड फाइनल मुकाबले में बारिश का खतरा? जानें अहमदाबाद का पूरा मौसम अपडेट
मूवी रिव्यू
Jab khuli Kitaab Review: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी, आपको अपने परिवार के करीब लाने वाली फिल्म 
जब खुली किताब रिव्यू: पंकज कपूर और डिंपल कपाड़ियां की ये फिल्म दिल को छू लेगी
इंडिया
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
असम में फाइटर जेट सुखोई हुआ क्रैश, वायुसेना के 2 पायलट शहीद
ट्रेंडिंग
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
इंग्लैंड से जीता भारत तो आ गई मीम्स की बाढ़, बुमराह से लेकर बैथल तक को यूजर्स ने दिया सम्मान
लाइफस्टाइल
Foods That Help You Sleep: गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
गहरी नींद के लिए 'बटर हैक', एक्सपर्ट्स से जानें क्या सच में काम करता है यह ट्रेंड?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget