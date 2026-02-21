दिल्ली के भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार (20 फरवरी) को AI समिट 2026 में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. कार्यकर्ताओं ने टी-शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाए. इसके बाद से बवाल बढ़ता जा रहा है. बीजेपी आज शनिवार (21 फरवरी) को देशभर में कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है.

AI समिट में हंगामा करने के विरोध में बीजेपी आज दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन कर रही है. दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ता देशद्रोही राहुल गांधी माफी मांगे के पोस्ट लेकर विरोध कर रहे हैं. बीजेपी नेताओं के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए अकबर रोड को दिल्ली पुलिस ने दो लेयर की बैरीकेड लगाकर बंद कर दिया. गुस्साए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ दिया. इस दौरान कई बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया. इस विरोध प्रदर्शन में दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष विनोद सचदेवा के अलावा सांसद मनोज तिवारी भी शमिल हुए.

#WATCH | Delhi | BJP MP Manoj Tiwari says, "The public will never forgive the Congress party for this anti-national act...The entire world is saluting India's AI power and trying to defame the AI summit amounts to treason..." https://t.co/etTSs4zPhX pic.twitter.com/qqWELRnx94 — ANI (@ANI) February 21, 2026

कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को मनोज तिवारी ने बताया देशद्रोह

विरोध प्रदर्शन के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि देश की जनता कांग्रेस को इस देश विरोधी कृत्य के लिए माफ नहीं करने वाली है. AI शिखर सम्मेलन में 80 से अधिक देशों के लोग आए थे और सभी ने भारत के प्रयासों की दिल खोलकर सराहना की है. कांग्रेस ने किराये के गुंडों को लाकर AI समिट को बदनाम करने का प्रयास किया है. उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस ने भारत के गौरव को बदनाम करने की कोशिश की. मनोज तिवारी ने कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन को देशद्रोह बताया है और कहा कि जनता इसका जवाब देगी.

यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता कोर्ट में पेश

AI समिट में प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार 4 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया. इनकी पहचान यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी कृष्णा हरि, बिहार स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश स्टेट वाइस प्रसिडेंट अजय कुमार और नेशनल कोऑर्डिनेटर नरसिम्हा यादव के रूप में हुई है. बचाव पक्ष ने कहा यह सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे. इन लोगों ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुचाया है. साथ ही ये भी कहा गया कि इन लोगों को राइट टू प्रोटेस्ट का अधिकार है.

ये भी पढ़ें

'अगर भारत और इंतजार करता तो', ट्रंप के टैरिफ पर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने उठाए सवाल